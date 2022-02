Techstars verstärkt europäisches Engagement mit Einstellung von Tech-Veteranen, um 4 renommierte Acceleratoren zu leiten

Raphaele Leyendecker, Martin Schilling, Pete Townsend und Saalim Chowdhury kommen als Managing Directors zu Techstars

Techstars, ein weltweit präsentes Investmentunternehmen, das Zugang zu Kapital, persönlichem Mentoring und individueller Programmierung für Unternehmer im Frühstadium bietet, stärkt sein Engagement für das europäische Startup-Ökosystem. Dazu ernannte das Unternehmen vier Tech-Veteranen, die Techstars Programme in Europa leiten sollen, zu neuen Managing Directors. Die leitenden Persönlichkeiten für das Investmentgeschäft im Frühstadium sind Raphaele Leyendecker für Techstars Paris, Martin Schilling für Techstars Berlin, Pete Townsend für Launchpool Techstars Web3 Techstars Accelerator und Saalim Chowdhury für Techstars London.

„Durch unser einzigartiges Investmentmodell für die Frühphase und den eingebetteten Ansatz der Zusammenarbeit mit Ökosystemen und Netzwerken vor Ort bietet sich Techstars die Möglichkeit, mit den innovativen Ideen und Geschäftskonzeptionen der Neuunternehmer weltweit Aufsehen zu erregen“, sagte Chief Accelerator Investments Officer Rupa Athreya. „Mit diesen dauerhaften Tech-Führungskräften an der Spitze unserer durchstartenden Unternehmen in Paris, Berlin, Dublin und London wird Techstars über seine acht Programme in Europa im Jahr 2022 mehr als 100 neue Unternehmensgründer finanzieren.“



Mit der Leitung von Techstars Paris, einem neuen Standort für beschleunigte Entwicklung, wirkt Leyendecker zum einen als Gründerin von Agronergy, einem Lieferanten von erneuerbarer Biomasse, zum anderen für die Online-Buchungssoftware Horseee. Sie wirkt von einem innovativen Startup-Studio aus für Techstars, wo sie als Partner und COO mit Fortune 500 Unternehmen arbeitete. Als Managing Director unterstützt Raphaele nun 24 Startups im Frühstadium und geht über Technologielösungen auf Herausforderungen betreffend Gesellschaft und Umwelt ein. Im Jahr 2022 wird das Programm von 4. April bis 30. Juni und von 12. September bis 08. Dezember 12 Unternehmen in zwei Klassen bedienen.





Serienunternehmer Martin Schilling kommt zur Leitung von Techstars Berlin als Managing Director zu Techstars. Als ehemaliger Berater und Managing Director bei McKinsey & Company, Privatinvestor und Autor, der im Jahr 2021 The Builder’s Guide to the Tech Galaxy – 99 Practices to Scale Start-ups into Unicorn Companies veröffentlichte, arbeitete er bis vor Kurzem als COO bei N26 Group. In seiner Rolle als Managing Director wird Schilling in den Bereichen Fintech, Klimatechnologie und Deep Tech 12 Startups im Frühstadium unterstützen. Das Programm wird von 4. April bis 30. Juni 2022 laufen.





Townsend beginnt in seiner Position als Managing Director des Launchpool Web3 Techstars Accelerator, einem neuen Techstars Programm im Rahmen einer Partnerschaft mit der gleichwertigen Investmentplattform Launchpool und dem digitalen Währungsfonds Alphabit. Als Berater, Investor, nicht geschäftsführender Direktor und Mentor von Startups im frühen Stadium verfügt Townsend über 25 Jahre Erfahrung im Finanzmarkt, sowohl auf Gründungs- als auch auf ausgereifter Unternehmensebene. Er wird die Entwicklung und beschleunigte Marktpräsenz von 10 Startups unterstützen, die Blockchain-Technologien und Tokenisierungsprotokolle aufbauen. Das Programm wird von 4. April bis 30. Juni 2022 laufen.





Der Gründer technischer Unternehmen und Startup-Veteran Chowdhury kommt als Managing Director zu Techstars London. Chowdhury wechselt von einem weltweit tätigen Venture-Fund im Frühstadium zu Techstars. Dort war er zuvor als Partner tätig. Weiterhin arbeitete er früher als CTO und Mitgründer des Talentmarktplatzes Skillbridge. Er wird 24 Startups, die ihre Geschäftsbereiche im Ökosystem von London und Großbritannien aufbauen, im Frühstadium unterstützen und in diese investieren. Im Jahr 2022 wird das Programm von 4. April bis 30. Juni und von 12. September bis 08. Dezember 12 Unternehmen in zwei Klassen bedienen.



Bis zum aktuellen Datum haben mehr als 200 Unternehmen über Techstars Marktbeschleuniger in Paris, Berlin und London den Aufstieg geschafft, wobei im Jahr 2022 zum ersten Mal ein Techstars Beschleunigungsprogramm in Dublin stattfindet. Heute haben die mehr als 260 Unternehmen im Techstars Portfolio mit Hauptsitz in Paris, Berlin, Dublin oder London zusammen einen Wert von mehr als 2 Mrd. US-Dollar.

Im Jahr 2022 wird Techstars auch Programme in Amsterdam, Oslo, Stockholm und Turin betreiben und über diese Programme im europäischen Raum insgesamt die Finanzierung von mehr als 100 Unternehmen übernehmen. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat Techstars in 2.900 Unternehmen investiert, die heute eine kombinierte Marktkapitalisierung von 189 Milliarden USD aufweisen. Zu den Absolventen des Accelerators zählen 18 sogenannte Unicorns, darunter DigitalOcean, Chainalysis, PillPack und SendGrid. Mit derzeit mehr als 850 Millionen US-Dollar in Verwaltung investiert Techstars in ca. 500 Start-ups und stellt jährlich ca. 130 Mio. USD zur Verfügung. Damit ist Techstars gemessen am Volumen einer der größten Investoren in wachstumsstarke Unternehmen in der Frühphase der Welt.

Mehr über diese Programme und weitere Techstars Beschleunigungsaktivitäten erfahren Sie unter techstars.com/accelerators.

Über Techstars

Das weltweite Netzwerk von Techstars hilft Unternehmern beim Erfolg. Techstars wurde 2006 gegründet und begann mit drei einfachen Ideen – Unternehmer schaffen eine bessere Zukunft für alle, Zusammenarbeit treibt die Innovation voran, und großartige Ideen können von überall herkommen. Jetzt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen auf dem Planeten in die Lage zu versetzen, zum Erfolg von Unternehmern beizutragen und davon zu profitieren. Zusätzlich zum Betriebsablauf von Beschleunigerprogrammen und Risikokapitalfonds tun wir dies, indem wir Start-ups, Investoren, Unternehmen und Städte miteinander verbinden, um beim Aufbau blühender Startup-Gemeinschaften zu helfen. Techstars hat in mehr als 2.900 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt mehr als 189 Mrd. USD investiert. www.techstars.com

