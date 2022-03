Techtronic Industries liefert ausgezeichnete Ergebnisse für 2021 mit hervorragendem Umsatzerlös und Gewinnzuwachs

Das globale Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflegeprodukte mit Sitz in Hongkong, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI“ oder die „Gruppe“) (stock code: 669, ADR symbol: TTNDY) gibt mit Freude bekannt, dass 2021 ein außergewöhnlich gutes Jahr für TTI war mit hervorragendem Umsatzerlös und Gewinnzuwachs. Die Gruppe erzielte einen um 34,6% auf 13,2 Mrd. USD gesteigerten Umsatz. Über den Zeitraum von zwei Jahren entwickelte sich TTI besser als der Markt mit einem Umsatzanstieg von +72,2%. Zudem steigerten erhöhte strategische Investitionen in neue Produkte, Herstellungskapazitäten, die geographische Expansion, Logistik und praxisorientierte Marketinginitiativen die branchenweit führende Performance von TTI.

Organisches Umsatzwachstum von 3,4 Mrd. USD (+34,6%) bezogen auf das Gesamtjahr

Verbesserte Bruttomarge das 13.Jahr in Folge auf 38,8%, ein Anstieg um +54 Basispunkte

Anstieg des Nettogewinns um 37,2% auf 1,1 Mrd. USD