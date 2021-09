Teckro bringt mobile Plattform für klinische Studien auf den Markt, die Mitarbeitern von Prüfzentren schnellere Antworten mit weniger Klicks liefert

Markteinführung erfolgt zeitgleich mit der Präsentation des neuartigen „Teckro Powered“-Programm für Prüfzentren, das die Einführung moderner Prüfverfahren unterstützt

Teckro, der Entwickler der einzigen Plattform für klinische Studien, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit zwischen allen Beteiligten unterstützt, stellt neue Produktfunktionen vor, die die Einführung moderner Praktiken in Prüfzentren beschleunigen und die Kommunikation am Ort der Behandlung noch einfacher gestalten. Über eine mobile App der nächsten Generation erhalten Prüfärzte und Mitarbeiter wichtige Antworten mit weniger Klicks. Verbesserungen der Plattform halbieren den Zeitaufwand für die Bereitstellung neuer Studien auf Teckro.

Bei der Verwirklichung seiner Vision, alle Ärzte an der klinischen Forschung zu beteiligen, präsentiert Teckro zudem sein „Teckro Powered“-Programm für Prüfzentren, das eine Community von Forschungsstandorten einrichtet zu dem Zweck, die Branche voranzubringen und zukünftige Produktanforderungen mitzugestalten. Heute setzen weltweit mehr als 23.000 Forschungseinrichtungen die Teckro-Plattform für klinische Studien in allen Fachbereichen ein.

„Nachdem wir bei Standorten, die Teckro einsetzen, eine kritische Masse erreicht haben, richten wir nun unsere Anstrengungen auf die Bereitstellung eines unkomplizierten, auf die Bedürfnisse von Prüfzentren ausgerichteten Erlebnisses, das Ärzten die Mitwirkung an Forschungsprojekten ermöglicht – ohne Abstriche bei der verfügbaren Zeit für die Patientenbetreuung“, so Gary Hughes, CEO bei Teckro. „Sponsoren können die Komplexität klinischer Studien durch eine nahtlose Kommunikation mit den Prüfzentren minimieren, etwa indem Prüfärzte eine direkte Beratung von Studienexperten am Ort der Behandlung erhalten.“

Erstes spezielles Programm für Prüfzentren: Teckro Powered

„Teckro Powered“ ist ein neuartiges Programm, das sich an alle Arten von Forschungszentren richtet. Das Programm beinhaltet eine spezielle Sandbox, die eine Vorschau auf Teckro-Funktionen bietet und Anregungen mit Blick auf künftige Anforderungen ermöglicht. Außerdem unterstützt das Programm Prüfzentren und Forschungsnetzwerke bei folgenden Zielen:

Aufbau einer technologieaffinen Marke. Prüfzentren mit dem Teckro Powered-Programm sind technisch versiert. Durch das Programm-Badge auf ihren Websites und Social-Media-Profilen können sich Prüfzentren von anderen Einrichtungen abheben und ihre Reputation als „bevorzugtes Prüfzentren“ für Sponsoren stärken.

„Das Teckro Powered-Programm schließt eine Lücke in der Branche“, so Silvina Baudino, Director of Site Strategy. „Seit fast 20 Jahren arbeite ich mit Prüfzentren zusammen und kenne die Herausforderung in der klinischen Forschung. Teckro stellt das Erlebnis für Mitarbeiter von Prüfzentren in den Mittelpunkt, was sowohl bei den neuen Funktionen als auch den Investitionen in das Teckro Powered-Programm sichtbar wird. Wir bieten ihnen eine neue Möglichkeit, sich gegenüber anderen Zentren zu differenzieren und Teil einer Community von Forschungseinrichtungen zu werden.“

Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Sponsor und Prüfzentren

Die jüngsten Verbesserungen der Teckro-Plattform schließen bestehende Kommunikationslücken und entlasten die Mitarbeiter vor Ort. Als Hub für Studiendokumente und Kommunikation bietet Teckro folgende neue Funktionen:

Mobile App der nächsten Generation. Die optimierte App stellt ein unkompliziertes mobiles Benutzererlebnis bereit und unterstützt Entscheidungen am Ort der Behandlung. Basierend auf umfangreichen Untersuchungen wurde die neue mobile App entwickelt, um mit nur wenigen Klicks Antworten auf Fragen zu liefern, die bei klinischen Studien auftreten. Die neue mobile App von Teckro ist ab sofort in den App Stores für Apple- und Android-Smartphones erhältlich.

Treffen Sie Teckro beim Global Site Solution Summit

Teckro ist ein Sponsor auf dem kommenden Global Site Solution Summit (1. bis 3. Oktober). Besuchen Sie uns an Stand 716, um eine Produktdemo zu erleben und mit unseren Experten zu sprechen. Sie können auch ein Gespräch mit Silvina Baudino (Teckro Director of Site Strategy) oder Malia Lewin (Teckro Global Head of Strategy) vereinbaren, indem Sie das Formular auf unserer Veranstaltungsseite ausfüllen. Silvina wird außerdem an der Breakout-Session „It's Not You, It's Me: How to Manage Long-Term Partnerships“ am 2. Oktober um 13.30 Uhr sowie am 3. Oktober um 9.00 Uhr teilnehmen.

Über Teckro

Als eines der am schnellsten wachsenden Startups im Bereich klinischer Studien verwandelt Teckro das Studienprotokoll in einen Hub für Kommunikation und Zusammenarbeit. Die digitale Plattform verbindet alle Beteiligten mit dem Wissen, das sie benötigen – und zwar genau dann, wenn sie es benötigen. Mehr als 23.000 Forschungsstandorte und Tausende von Prüfärzten auf der ganzen Welt setzen bei der Durchführung von klinischen Studien auf Teckro. Das Unternehmen arbeitet mit 12 der 20 führenden Pharmaunternehmen zusammen. Teckro unterstützt alle therapeutischen Bereiche, Phasen und Studienformate – herkömmliche klinische Studien, dezentralisierte klinische Studien oder hybride Studienformate.

