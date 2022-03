Erstklassige Integration von BigCommerce-MSF-Headless-E-Commerce, Bloomreach Commerce Experience Cloud und Wunderman Thompson Commerce priorisiert digitales Wachstum im Einklang mit dem Transformationsplan

BigCommerce (Nasdaq:BIGC), eine führende Open SaaS-E-Commerce-Plattform für schnell wachsende und etablierte Marken, hat heute die Einführung eines kompatiblen, modernen E-Commerce-Erlebnisses für Ted Baker, die in Großbritannien etablierte globale Lifestyle-Marke, bekanntgegeben. Ted Baker basiert auf der Headless-MSF-Lösung (Multi-Shopfront) von BigCommerce und nutzt einen einzigen BigCommerce-Shop, um mehrere einzigartige Shopfronten zu betreiben und um das sich ständig weiterentwickelnde Partnernetzwerk der Plattform einzusetzen, um seine Position als digital orientierte Marke zu stärken.

BigCommerce arbeitete mit Wunderman Thompson Commerce zusammen, um die Content-Management-Lösung von Bloomreach und Bloomreach Discovery, die Such- und Merchandising-Lösung von Bloomreach, nahtlos in den Ted Baker-Shop zu integrieren, um ein effektiveres, relevanteres Einkaufserlebnis für die Kunden von Ted Baker zu schaffen.

Mit der neuen Multi-Shopfront-Headless-Plattform wird Ted Baker seine globale Online-Präsenz von einem einzigen Shop aus verwalten und die täglichen Abläufe für die Mitarbeiter im Backend-Bereich rationalisieren, während Ted Baker gleichzeitig ein modernes und reibungsloses Kundenerlebnis bietet, das auf die Bedürfnisse der einzelnen Märkte zugeschnitten ist. Die 12 regionalen Shopfronten des Unternehmens werden vollständig lokalisiert, so dass der Luxusmodeanbieter die Bedürfnisse seines wachsenden Kundenstamms erfüllen kann. Kunden können in ihrer bevorzugten Sprache wie Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch durch den Shop stöbern und ihre Einkäufe in ihrer bevorzugten Währung wie Pfund, Dollar und Euro tätigen.

"Im Mittelpunkt der zukunftsorientierten Wachstumsstrategie von Ted Baker steht ein digitaler Ansatz, der unser Bestreben unterstützt, unseren Kunden ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten und unsere Marke über Europa hinaus bekannt zu machen", so Leon Shepherd, Chief Information Officer von Ted Baker. "Mit seiner skalierbaren und dennoch zuverlässigen Plattform haben BigCommerce und seine unterstützenden Partner eine kundenspezifische Lösung geschaffen, die die Komplexität im Backend vereinfacht, unser hochwertiges Produktangebot demonstriert und die Kundenreise verbessert, während wir weiter in neue Märkte expandieren."

"Wir freuen uns, mit einer der weltbekannten Mode- und Lifestyle-Marken von Großbritannien zusammenzuarbeiten, während sie ihr Geschäft digital transformiert, um das Wachstum voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern", so Jim Herbert, Senior Vizepräsident und Generalmanager von EMEA bei BigCommerce. "Die Headless-Multi-Shopfront-Lösung von BigCommerce, die über APIs und Partnerlösungen der Enterprise-Klasse genutzt wird, ermöglicht Ted Baker die Bereitstellung umfangreicher Produkt- und Kundenerlebnisse zur Steigerung des Online-Umsatzes."

"Mit der Einführung dieser Website festigt Ted Baker seine Position als digitaler Marktführer im Luxussegment. Personalisierung durch KI-Optimierung, wird eine entscheidende Rolle in der Zukunft des Handels spielen", sagt Tjeerd Brenninkmeijer, EVP of EMEA von Bloomreach. "Wir freuen uns, mit BigCommerce und Wunderman Thompson Commerce zusammengearbeitet zu haben, um diese moderne Shopfront für die Kunden von Ted Baker weltweit zum Leben zu erwecken."

"Globale Marken benötigen heutzutage eine äußerst anpassungsfähige E-Commerce-Plattform, die sowohl die Bedürfnisse der Kunden als auch die des Unternehmens selbst erfüllt", so Neil Stewart, Global CEO von Wunderman Thompson Commerce. "Von Anfang an war unser Ziel bei Ted Baker die Modernisierung der Handelserfahrung mit Headless-Lösungen von einer Vielzahl von branchenführenden Partnern. Mit BigCommerce und Bloomreach konnten wir den digitale Wandel von Ted Baker unterstützen und ihnen dabei helfen, einen Technologie-Stack aufzubauen, der eine einfache und effiziente Websiteverwaltung und das bestmögliche Kundenerlebnis in 12 regionalen Geschäften bietet."

Wunderman Thompson Commerce hat BigCommerce und Bloomreach zusätzlich in die Back-Office-Systeme von Ted Baker integriert, um Produktdaten, Bestellabwicklung und In-Store-Omnichannel-Funktionen zu ermöglichen. Die eingebauten Integrationen von BigCommerce in Adyen, Klarna, PayPal und Avalara bieten Ted Baker eine globale Zahlungs- und Steuerabdeckung mit zukünftigen Plänen zur Integration in das SaaS-Bestellverwaltungssystem von Fluent Commerce.

Die Einführung der neuen Website von Ted Baker findet zu einem Zeitpunkt des kontinuierlichen Wachstums des britischen E-Commerce-Marktes statt, einem globalen Trend, der von der Pandemie beschleunigt wurde. Allein im Vereinigten Königreich werden E-Commerce-Verkäufe voraussichtlich in 2022 199 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei Online-Verkäufe derzeit 26,9 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen. Die Einführung untermauert auch den kontinuierlichen Einsatz von Ted Baker, sein E-Commerce-Angebot zu entwickeln und das digitale und Omnichannel-Wachstum voranzutreiben.

Damit schließt sich Ted Baker einer Reihe wachsender und bekannter Modemarken an, zu denen Rivet and Hide, La Perla, Grenson, Olive Clothing, Badgley Mischka, Peter Christian, Bohemian Traders und Closet London gehören, die alle die Open SaaS-Plattform von BigCommerce nutzen, um ihre Online-Geschäfte voranzutreiben und zu erneuern.

Um mehr über die E-Commerce-Lösungen von BigCommerce für Mode und Bekleidung zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Ted Baker:

Die in 1988 gegründete britische Lifestyle-Marke Ted Baker setzt sich für unerwartete Geschichten und Momente ein, die dem täglichen Leben eine fröhliche Pietätlosigkeit verleihen. Um die lang erwartete Rückkehr in die Stadt zu feiern, vereinen die neuen Herbst-Winter-Kollektionen moderne und traditionelle Einflüsse, die sich auf Qualität und vielseitiges Styling konzentrieren.

Über BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq:BIGC) ist eine führende Open SaaS-E-Commerce-Plattform (Software-as-a-Service), die es Händlern jeder Größe ermöglicht, ihr Geschäft online aufzubauen, zu erneuern und zu erweitern. BigCommerce bietet Händlern ausgefeilte Funktionen, Anpassungsmöglichkeiten und Leistung auf Enterprise-Klasse an, die zudem einfach und benutzerfreundlich sind. Zehntausende von B2C- und B2B-Unternehmen in 150 Ländern und zahlreichen Branchen nutzen BigCommerce, um schöne, ansprechende Online-Shops zu gestalten, wie beispielsweise Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove und Vodafone. BigCommerce hat seinen Hauptsitz in Austin und hat Niederlassungen in London, Kiew, San Francisco und Sydney. Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website www.bigcommerce.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Instagram und Facebook.

BigCommerce® ist eine eingetragene Marke von BigCommerce Pty. Ltd. Die Marken und Dienstleistungsmarken von Drittparteien sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005528/de/

Medien-Kontakt

Angel Flores

angel.flores@bigcommerce.com