Teladoc Aktie: Bulle vs. Bär

Teladoc Health kann etwas polarisieren. Das Unternehmen hat sich zum Marktführer im Bereich der virtuellen Pflege entwickelt. Allerdings hat Teladoc die Anleger in diesem Jahr sehr enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens sind gegenüber den Höchstständen im ersten Quartal um mehr als 50 % gefallen.

Wird sich Teladoc wieder erholen oder weiter abwärts tendieren? Hier sind die bullischen und die bärischen Argumente für die Aktie.

Bullen-Fall: Die virtuelle Pflege steht erst am Anfang

Keith Speights: Meine optimistische Meinung zu Teladoc Health beruht auf zwei Annahmen. Erstens steht der Markt für virtuelle Pflege gerade erst am Anfang und hat enorme Wachstumsaussichten. Zweitens ist Teladoc in der besten Position, um in diesem Markt langfristig erfolgreich zu sein.

Das globale Beratungsunternehmen McKinsey & Company schätzt, dass der Markt für virtuelle Pflege in den USA ein Volumen von 250 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Zugegeben, diese Summe zu erreichen, wird kein Selbstläufer sein. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich die Telemedizin weiterhin durchsetzen wird. Dem stimme ich zu. Und ich glaube, dass auch der internationale Markt große Chancen bietet.

Aber ist Teladoc wirklich in der stärksten Position, um langfristig der größte Gewinner zu sein? Ich denke ja. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören bereits mehr als die Hälfte der Fortune 500 und viele kleinere Kunden. Teladoc bietet das breiteste Angebot an Produkten und Dienstleistungen in der Branche.

Manche mögen auf das verlangsamte Wachstum von Teladoc hinweisen. Das ist jedoch zu erwarten, nachdem das Geschäft des Unternehmens im Jahr 2020 dank der Pandemie stark gestiegen ist. Wichtig ist, dass alle wichtigen Kennzahlen von Teladoc weiterhin kräftig zulegen. Ich bin überzeugt, dass die Aktie noch viel Luft nach oben hat.

Bärenfall: Du kannst deinen Arzt nicht bei Teladoc behalten

Taylor Carmichael: Ich war früher ein Teladoc-Bulle und ich glaube immer noch, dass die Aktie ein erhebliches Potenzial hat. Andererseits habe ich noch nie Aktien gekauft. Als ich mit meinem Vater über die Aktie von Teladoc sprach, stellte er mir eine Frage, die mich innehalten ließ: „Kann ich meinen Arzt bei Teladoc behalten?“

Wenn du dich an den Streit um Obamacare erinnerst, war das eine der wichtigsten Fragen der Menschen. In der Medizin ist Vertrauen wichtig. Dein Arzt ist derjenige, der dir vorschlägt, welche Medikamente du einnimmst und welche Operationen du brauchst. Im Gesundheitswesen hängt viel von deiner Beziehung zu deinem Hausarzt ab.

Teladoc bringt die Internetrevolution ins Gesundheitswesen. Ich bin ein großer Fan der Internetrevolution. Sie macht Dienstleistungen schneller, billiger und besser. Mit Teladoc kannst du innerhalb weniger Minuten mit einem Arzt sprechen. Das ist eine wichtige und sehr willkommene Innovation.

Andererseits bekommst du bei Teladoc den Arzt, der als nächster in der Warteschlange steht. Es gibt keine Beziehung zu einem Arzt. Deshalb verlor mein Vater jegliches Interesse an der Teladoc-Aktie. Und seine Frage hat auch meinen Enthusiasmus geschmälert. Ich kann verstehen, warum die Krankenkassen Teladoc lieben. Es ist billiger! Aber das bedeutet nicht, dass normale Menschen einen Dienst lieben werden, bei dem sie keine Arzt-Patienten-Beziehung haben, keinen Hausarzt, den du immer wieder siehst.

Meiner Meinung nach bietet Doximity (WKN: A3CS1K) ein besseres Angebot im Bereich der Telemedizin. Mit der Plattform von Doximity können Menschen ihren Hausarzt per Telemedizin aufsuchen. Für Menschen, die ihren Arzt behalten wollen, ist Doximity also der richtige Weg. Und genau aus diesem Grund halte ich mich von der Aktie von Teladoc fern.

Die Kluft ansprechen

Viele Anleger werden wahrscheinlich zustimmen, dass die Argumente der Bullen und Bären bei Teladoc stichhaltig sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Kluft zwischen den beiden Ansichten zu überwinden? Teladoc hat vielleicht die Antwort.

Das Unternehmen hat vor kurzem Primary360 gestartet. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Lösung für die Primärversorgung. Primary360 ermöglicht es den Kunden, ihren Gesundheitsdienstleister auszuwählen und bei jedem Besuch dieselbe Person online zu sehen. Der Dienst bietet aber auch nach Feierabend und an Wochenenden Zugang zu anderen Ärzten.

Zugegeben, Primary360 geht nicht ganz auf den von Taylor angesprochenen Einwand ein, dass du deinen Arzt behalten kannst, wenn du bereits einen Hausarzt hast, den du wirklich magst. Aber für viele Menschen wird das neue Produkt von Teladoc eine gute Lösung sein. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Primary360 Teladoc dabei hilft, den riesigen Markt für virtuelle Pflege zu erobern, den McKinsey prognostiziert.

