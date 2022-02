Teladoc Health ist der größte Verlierer in meinem Depot: Ist jetzt der Zeitpunkt, um zu verkaufen?

Die Aktie von Teladoc Health gehört im Moment nicht nur zu den Verlierern in meinem Depot. Nein, sondern sie ist sogar der größte Verlierer, den ich gerade jetzt vorfinde. Sowohl absolut ist der Verlust der größte, aber auch relativ ist ein Minus von ca. 45 % gemessen an meinen durchschnittlichen Kaufkursen das Non-Minus-Ultra. Wenn es das letzte Wort denn überhaupt gibt.

Ist jetzt der Zeitpunkt, sich von Teladoc Health zu trennen, ja, ist die Investitionsthese womöglich sogar gescheitert? Man kann das grundsätzlich diskutieren. Mit einem Blickwinkel halte ich es jedoch für einen Fehler, übereilt die Aktien zu verkaufen.

Teladoc Health: Der größte Verlierer …?!

Die Aktie von Teladoc Health notiert witzigerweise in etwa dort, wo ich sie das erste Mal gekauft habe. Das war noch vor der COVID-19-Pandemie und dem Wachstumssprung. Oder anders ausgedrückt: Es ist wirklich eine Menge in der Zwischenzeit passiert, unter anderem hat sich der Umsatz seitdem vervielfacht.

Trotzdem gibt es gewisse Dinge, die auch ich wahrnehme. In der Telemedizin gibt es ernst zu nehmende Konkurrenz. Unter anderem Amazon dehnt sein Angebot konsequent aus. Aber auch weitere Akteure im Tech-Segment beschäftigen sich mit der Marktchance. Erschwerend hinzu kam der Zukauf von Livongo Health zu einem im Nachhinein doch eher hohen Preis. Das alles kann man als Contra-Investitionsthese inzwischen anführen. Aber auch qualitativ lässt das Wachstum etwas nach.

Das Management von Teladoc Health rechnet gemäß der mittelfristigen Prognose damit, dass die Nutzerbasis zwischen 1 und 5 % im Jahresvergleich wächst. Ohne Zweifel ist das wenig. Zu wenig? Nun, das soll lediglich ein Teil des Wachstums sein. Schließlich soll das Umsatzwachstum im gleichen Zeitraum zwischen 25 und 30 % liegen, was zeigt, dass man die bestehende Nutzerbasis konsequenter monetarisieren möchte.

Darum verkaufe ich jetzt nicht!

Um es kurz zu machen: Es kommen vielleicht weitere, harte Jahre auf Teladoc Health zu. Die Aktie kann ein langfristiger Verlierer sein, sollte sich das Wachstum weiter verlangsamen. Das sieht das Management zwar nicht, bis 2024 soll jedoch der Umsatz mit weniger Nutzerwachstum auf 4 Mrd. US-Dollar verdoppelt werden. Natürlich wirkt auch das im Rahmen der Prognose zumindest ambitioniert.

Der Grund, warum ich die Aktie von Teladoc Health als momentane Verlierer-Aktie jedoch nicht verkaufe, hängt mit dem langfristigen Marktpotenzial zusammen. Ich glaube an die Telemedizin und durchaus auch, dass in Jahrzehnten dieser Markt auf ein Volumen von 261 Mrd. US-Dollar kommen kann. So, wie es das Management ebenfalls auf einer jüngsten Investoren-Präsentation beziffert hat.

Die Investitionsthese bei Teladoc Health wird damit zweifelsohne zu einer Geduldsprobe. Als Investor bin ich jedoch bereit, auf Jahre oder sogar Jahrzehnte an der Aktie festzuhalten. Aufgrund des größeren Marktpotenzials, des frühzeitigen Positionierens und des Herausbildens eines Ökosystems bleibe ich investiert.

Der Artikel Teladoc Health ist der größte Verlierer in meinem Depot: Ist jetzt der Zeitpunkt, um zu verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images