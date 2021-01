TELEDYNE TECHNOLOGIES - Übernahme von FLIR kommt nicht gut an

Teledyne Technologies Inc. - WKN: 926932 - ISIN: US8793601050 - Kurs: 362,540 $ (NYSE)

Der erste Handelstag im neuen Jahr bringt gleich eine milliardenschwere Übernahme mit sich. Wie der Vorstand des Mischkonzerns Teledyne Technologies mitteilt, plant er die Übernahme des Wärmebildkamera-Spezialisten Flir Systems. Voraussichtlich für acht Milliarden USD will Teledyne sich Flir Systems einverleiben. Die Flir-Aktionäre sollen eine Bar-Komponente von 28 USD sowie 0,0718 Aktien von Teledyne erhalten. Zusammen würde dies mit Basis der Schlusskurse im alten Jahr einem Kaufpreis von 56 USD je Flir-Aktie entsprechen. Für die Übernahme wollen die Verantwortlichen von Teledyne unter anderem einen Kredit über 4,5 Mrd. USD aufnehmen.

Mit Blick auf die heutige Kursentwicklung weiß der Markt wohl nicht so recht, wie er mit der Übernahme bewerten soll. Nach schwachem Beginn holte die Teledyne-Aktie fast alle Tagesverluste wieder auf, notiert inzwischen aber wieder deutlich im Minus.

Bleibt es per Tagesschluss bei Kursen unter der Unterstützungszone zwischen 370,19 und 374,50 USD und damit auch bei Kursen unter dem EMA50, wäre kurzfristig mit weiteren Abgaben zu rechnen. Dabei stellt eine Dreifachunterstützung aus Ausbruchslevel, EMA200 und 61,8 %-Fibonacci-Retracement bei 341,19 USD eine interessante Zielmarke dar. Stabilisiert sich der Wert dort, könnte er die mittelfristige Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Für ein schnelles Comeback müssten die Bullen die heutigen Tagesverluste weitestgehend egalisieren und die Aktie wieder über die Marke von 374,50 USD hieven. Erst einmal ist aber eine Topformation im Chart aktiv.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,07 3,26 3,46 Ergebnis je Aktie in USD 9,91 11,34 12,97 Gewinnwachstum 14,43 % 14,37 % KGV 37 32 28 KUV 4,4 4,1 3,9 PEG 2,2 2,0 *e = erwartet

Teledyne-Technologies-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)