Telefongespräch Biden-Putin für Donnerstag angesetzt

Washington/Moskau (Reuters) - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin wollen vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise am Donnerstag ein Telefonat führen.

Es werde eine Reihe von Themen besprochen, erklärte am Mittwoch eine Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Ein Sprecher des russischen Präsidialamtes bestätigte ein für den späten Abend geplantes Gespräch, ohne Einzelheiten zu nennen. Aus hochrangigen US-Regierungskreisen verlautete, Putin habe um das Gespräch gebeten. "Wenn Präsident Putin sagt, ich bin an einem Kontakt interessiert und einem Telefonat, dann sagt Präsident Biden 'ja'", erklärte der der Insider.

Die USA und Russland liegen insbesondere wegen der Situation in der Ukraine über Kreuz. Der US-Sprecherin zufolge sprach Biden im Vorfeld des Telefonats mit Staats- und Regierungschefs in Europa. Zudem hätten Vertreter seiner Regierung Kontakt mit der Nato, der EU und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgenommen. Der US-Insider sagte, die Sorgen in Washington über die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze hielten an. Russische Truppenbewegungen dort haben im Westen Besorgnis ausgelöst. Die Regierung in Moskau weist Invasionspläne zurück, fordert aber Sicherheitsgarantien. Dazu gehört insbesondere eine Absage einer Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine.

Biden und Putin hatten vor einigen Wochen in einer Video-Schalte über die Krise diskutiert. Die Ukraine sprach anschließend von einem Kontakt, der "der Abschreckung und Deeskalation" gedient habe. Putin sprach sich zuletzt für ein persönliches Treffen mit Biden aus.