Telefonica Deutschland mit höheren Umsätzen in Coronakrise

Berlin (Reuters) - Telefonica Deutschland hat in der Corona-Krise Umsatz und Ergebnis gesteigert.

Die Erlöse kletterten im ersten Quartal um 3,8 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro und damit so hoch wie seit der Fusion mit E-Plus nicht, wie das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Mobilfunker profitierte zum einen von neuen Kunden und zum anderen davon, dass viele Menschen in der Krise mehr telefonierten und verstärkt Internetangebote nutzten.

Das bereinigte Betriebsergebnis (Oibda) von Telefonica Deutschland - hierzulande vor allem für die Marke "o2" bekannt - stieg wegen Investitionen lediglich um 1,6 Prozent auf 532 Millionen Euro. Der Mobilfunker hat die Ausbauziele der Bundesnetzagentur klar verfehlt und muss nun schnellstmöglich nachbessern. Firmenchef Markus Haas versicherte: "Wir werden die Auflagen erfüllen". Vor allem im ländlichen Raum gebe es für Telefonica Deutschland Wachstumspotenzial. Kommt das im MDax gelistete Unternehmen den Auflagen nicht nach, drohen Bußzahlungen.

Den Ausblick für das laufende Jahr behielt Haas mit rund 42,4 Millionen Mobilfunkkunden bei, will die Prognose aber angesichts der Krise regelmäßig überprüfen. Das Oibda könnte demnach sogar etwas höher als vergangenes Jahr ausfallen.

Telefonica Deutschland verhandelt aktuell über den Verkauf weiterer Funkmasten. "Das ist eine gute Möglichkeit, unsere finanzielle Flexibilität zu erhöhen", sagte Haas. Die Nachfrage sei hoch. "Ein Deal wird nicht mehr lange auf sich warten lassen", kündigte er an. Medienberichten zufolge bemüht sich die Telekominfrastrukturfirma Telxius, die ebenfalls zum Telefonica-Konzern gehört, um den Zuschlag.