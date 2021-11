Telefonica Deutschland traut sich erneut mehr zu

Berlin (Reuters) - Telefonica Deutschland ist nach einem guten Ergebnis in den ersten neun Monaten auch für das Gesamtjahr zuversichtlicher.

Es werde nun 2021 mit einem Plus beim bereinigten Betriebsergebnis (Oibda) im niedrigen mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet, teilte das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch mit. Erst im Sommer war die Prognose angehoben und ein Ergebnis leicht über dem Vorjahreswert von rund 2,32 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden.

Von Juli bis September legten die Erlöse auch dank zahlreicher neuer Vertragskunden bei der Kernmarke O2 um 5,1 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro zu. Im Gesamtjahr soll der Umsatz wie bisher prognostiziert leicht über dem Vorjahresergebnis von rund 7,53 Milliarden Euro liegen. Telefonica Deutschland kommt auf 45 Millionen Mobilfunkanschlüsse und verbindet nach eigenen Angaben mehr Menschen in der Bundesrepublik als die Konkurrenten Deutsche Telekom und Vodafone. Für weiteres Wachstum soll auch eine Partnerschaft mit dem Mobilfunk-Anbieter Lebara sorgen, der ab kommendem Jahr die Netze von Telefonica Deutschland nutzt.

Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte im dritten Quartal auch dank Einsparungen um drei Prozent auf 613 Millionen Euro. In dem Zeitraum nahm Telefonica Deutschland mehr Geld für den Ausbau der Netze und Dienstleistungen in die Hand, insgesamt 303 Millionen Euro. Inzwischen funkt das 5G-Netz mit rund 3300 Antennen in 115 Städten. Zum Jahresende soll noch mal mehr investiert werden.