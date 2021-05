Telekom-Aktie: Weiteres Kurspotenzial dank Tochter T-Mobile?

Wer die Aktie der Deutschen Telekom sein Eigen nennt, ist wahrscheinlich weniger auf einen kometenhaften Kursanstieg aus als auf die verlässliche Dividende. Der Aktienkurs hat sich schließlich seit Jahren kaum vom Fleck bewegt. Aktuell kostet ein Anteilsschein 16,03 Euro (Stand: 04.05.2021). Am 04.05.2015 kostete ein Anteilsschein mit 14,98 Euro kaum weniger.

Tatsächlich hat die Telekom aber doch noch ein Ass im Ärmel, das die Aktie in den kommenden Jahren endlich wieder beflügeln könnte. Denn die US-Tochter T-Mobile sprintet seit Jahren von einem Rekord zum nächsten. Davon wird die Konzernmutter in den kommenden Jahren in erheblichem Umfang profitieren.

Telekom profitiert vom US-Geschäft

Dank der US-Tochter T-Mobile könnte sich das Blatt für die Telekom-Aktie also endlich wenden. T-Mobile ist inzwischen zu einem der wichtigsten Standbeine geworden und macht einen Großteil des gesamten Konzernwerts aus. Dabei sollte T-Mobile vor etwa zehn Jahren noch an den großen Konkurrenten AT&T verkauft werden. Der Deal wurde von den Wettbewerbsbehörden aber gekippt und die Telekom hat von AT&T eine Entschädigung in Milliardenhöhe bekommen. Die Telekom hat die Situation clever genutzt und mit der Anschubfinanzierung einen Neustart gewagt.

In den darauffolgenden Jahren ist dem Unternehmen ein beispielloser Wandel gelungen. Unter dem unkonventionellen CEO John Legere hat sich T-Mobile voll und ganz darauf konzentriert, das Mobilfunknetz zu verbessern und den Kunden bessere Konditionen als die Konkurrenz zu bieten. Im vergangenen Jahr wurde zudem noch der ehemals größere Wettbewerber Sprint übernommen, was T-Mobile zum zweitgrößten Anbieter in den USA gemacht hat.

Diese Strategie hat in den vergangenen Jahren zu stetig steigenden Umsätzen und Gewinnen geführt und den Aktienkurs in die Höhe getrieben. Inzwischen ist T-Mobile an der Börse sogar mehr wert als die Konzernmutter! Da die Telekom 43 % der Aktien besitzt, ist sie natürlich der größte Profiteur dieser unglaublichen Comebackstory.

Milliardenschwere Ausschüttungen winken

Aktuell scheint noch mal ein ganz neues Kapitel in dieser Story zu beginnen. Denn T-Mobile hat gerade angekündigt, wie viel Geld in Zukunft an die Anteilseigner ausgeschüttet werden soll. Allein zwischen den Geschäftsjahren 2023 und 2025 sollen demnach bis zu 60 Mrd. US-Dollar ausgeschüttet werden. Für die Telekom bedeutet das, dass allein in diesem Zeitraum bis zu 26 Mrd. US-Dollar in die Kassen fließen könnten. Das Geld kann die Telekom auch gut gebrauchen. Denn nach letztem Stand lag die Nettoverschuldung des Konzerns bei 120 Mrd. Euro.

Sobald die Telekom den einen signifikanten Teil der Schulden abgetragen hat, wird einerseits voraussichtlich der Aktienkurs steigen. Andererseits steigt damit natürlich auch der finanzielle Spielraum für steigende Dividenden.

