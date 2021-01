Telekom: Milliarden durch möglichen Verkauf in den Niederlanden ++ Teamviewer: Wachstum leicht besser ++ Shop Apotheke: Zahlen über den Erwartungen

Zur Bekämpfung der Corona-Krise strebt der künftige US-Präsident Joe Biden ein weiteres billionenschweres Konjunkturpaket an. Auf die Frage eines Reporters, ob das von ihm gewünschte Paket ein Volumen von drei Billionen US-Dollar (fast 2,5 Billionen Euro) haben könnte, sagte Biden, es werde angesichts der schweren Wirtschaftskrise ein teures Paket werden. „Die Antwort ist, ja, es wird ein Gesamtpaket in Billionenhöhe werden“, sagte Biden am Freitag in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Die Details seines Konjunkturpakets will Biden Ende kommender Woche vorstellen. Der 78-Jährige Demokrat betonte, alle Wirtschaftsexperten seien sich einig, dass es entscheidend sei, jetzt zu investieren, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu stützen. „Wir sollten jetzt bedeutende Summen investieren, um Wachstum zu schaffen“, sagte Biden. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Lage noch viel schlimmer, und es wird schwieriger, später aus dem Loch wieder herauszukommen“, sagte Biden, der am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt wird.

Der US-Kongress hatte im vergangenen Frühjahr nach der Zuspitzung der Pandemie in den USA Konjunkturpakete in Höhe von fast drei Billionen Dollar beschlossen, was mehr als zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung entsprach. Ende Dezember beschloss der Kongress nach monatelangem Ringen ein weiteres Paket im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar, mit dem unter anderem die Arbeitslosenhilfe ausgeweitet und verlängert wurde. Darin enthalten waren auch direkte Hilfszahlungen von 600 Dollar an die meisten US-Bürger. Biden will nun Zahlungen von 2000 Dollar durchsetzen.

Die Demokraten kontrollieren im US-Kongress künftig beide Parlamentskammern. Für viele Ausgaben, darunter vermutlich auch das nächste Konjunkturpaket, ist aber eine Mehrheit von mindestens 60 Senatoren nötig. Die Demokraten werden nach den jüngsten Wahlsiegen in Georgia 50 Stimmen haben, plus jene der Vizepräsidentin.

Dax: Wieder unter 14.000

Nach einem starken Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vorsichtiger geworden. Gleich zum Handelsstart am Montag rutschte der Dax unter die Marke von 14 000 Punkten und sank um 0,60 Prozent auf 13 965,15 Punkte. In der ersten Börsenwoche war es dem deutschen Leitindex erstmals in seiner Geschichte gelungen, nicht nur die Hürde von 14 000 Punkten, sondern gleich auch die von 14 100 Punkten zu überwinden.

Der MDax für mittelgroße Werte legte am Morgen um 0,06 Prozent auf 31 376,26 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zugleich um 0,29 Prozent auf 3634,55 Punkte abwärts.

Da die Börsen Europas gerne denen in den USA folgen, geht der Blick der Investoren stets auch über den Atlantik: Dort hatten am Freitag die US-Börsen überwiegend neue Rekorde aufgestellt und waren angetrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Doch nun steht die Berichtssaison bevor, weshalb für viele Vorsicht die Devise ist. Dabei werden die ersten bedeutenden Quartalszahlen am Freitag aus der US-Bankenbranche erwartet.

Zudem bereiten die Coronavirus-Mutationen Sorgen, die verstärkt inzwischen auch außerhalb Großbritanniens und Südafrikas nachgewiesen werden.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht außerdem noch eine weitere Gefahr: „Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden.“ Zum einen steigen damit die Finanzierungskosten der Unternehmen, zum anderen werden Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder zu einer Alternative.

Telekom: Milliarden für niederländische Mobil-Geschäft?

Der Bonner Dax-Konzern plant einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf seines niederländischen T-Mobile-Geschäfts. Der Bonner Konzern strebe einen Verkauf an Investoren aus dem Private-Equity-Bereich an, wie die niederländische Zeitung „Het Financieele Dagblad (FD)“ am Montag mit Bezug auf Insider berichtet. Die Insider schätzen den Preis für die niederländische Tochter laut Zeitung auf vier bis fünf Milliarden Euro. Unter den Interessenten seien Finanzinvestoren wie Apollo, Cinven, Warburg Pincus und Apex, schreibt die Zeitung weiter. Dabei sei auch eine Partnerschaft zweier Investoren möglich angesichts der im Raum stehenden Größe des Deals.

Im November 2019 gab es bereits Spekulationen darüber, dass die Deutsche Telekom sich in den Niederlanden neu aufstellen will. Damals war von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des niederländischen T-Mobile-Geschäfts die Rede.

Teamviewer: Wachstum leicht besser

Der Softwareanbieter hat auch im vierten Quartal ein deutliches Wachstum hingelegt und seine eigenen Ziele für 2020 leicht übertroffen. Die Rechnungsstellungen (Billings) lagen im Gesamtjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen bei rund 460 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Montag in Göppingen mitteilte. Im vierten Quartal wuchsen die in Rechnung gestellten Erlöse währungsbereinigt um 32 Prozent und damit fast so stark wie im dritten Quartal. Ohne den Zukauf des Softwarespezialisten Ubimax gerechnet hätten die Billings bei 456 Millionen Euro gelegen, hieß es von Teamviewer. Das ist etwas mehr als das obere Ende der anvisierten Spanne von bis zu 455 Millionen Euro.

Im vierten Quartal wuchs die Zahl der Abonnenten von 567.000 auf über 584.000, auch die Zahl besonders großer Kunden nahm weiter zu. Die vollständigen Finanzzahlen legt das Unternehmen am 9. Februar vor.

Shop Apotheke: Zahlen über den Erwartungen

Der Online-Arzneimittelhändler hat im vergangenen Jahr von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Daten im niederländischen Venlo mit. Damit fiel das Wachstum etwas höher aus, als der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt hatte und als Experten erwartet hatten. Die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stark gefragte Aktie legte vorbörslich zu.

Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen nicht. Der vollständige Geschäftsbericht für 2020 soll am 3. März veröffentlicht werden. Shop Apotheke hatte zuletzt in Aussicht gestellt, einen operativen Gewinn erzielen zu können. So wird bei der um Sondereffekte bereinigten Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ein Wert von zwei Prozent angepeilt. 2019 hatte diese Kennzahl noch bei knapp minus zwei Prozent gelegen.

„2020 war ein herausforderndes, aber auch ein herausragendes Jahr für uns“, sagte Konzernchef Stefan Feltens. Der Start in das laufende Jahr sei zudem „sehr gut“ gewesen. Das hohe Wachstumstempo halte an. Den Löwenanteil seines Geschäfts erzielt der Konzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier legte der Umsatz im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 815,5 Millionen Euro zu. Im Segment International (Frankreich, Belgien, Italien und Niederlande) kletterte der Erlös um 78 Prozent auf knapp 153 Millionen Euro.

Der Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) wuchs um fast 18 Prozent auf 219 Millionen Euro. Die Zahl aktiver Kunden kletterte um 1,6 Millionen auf 6,3 Millionen.

Kurz & knapp:

Flatexdegiro: Der Rekordlauf bei den Aktien des Online Brokers geht am Montag gegen das insgesamt schwache Marktumfeld weiter. Während die deutschen Aktien überwiegend schwächer präsentieren, klettern die Papiere von Flatexdegiro nach dessen starken Zwischenbericht unbeirrt weiter nach oben. Über 67,10 Euro winkt ihnen ein erneuter Rekord. Der brummende Handel an den Börsen in der Corona-Krise hat bei dem neuerdings im SDax gelisteten Unternehmen die Transaktionen immens steigen lassen. Mit 75 Millionen Transaktionen wurde 2020 das zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobene Jahresziel noch übertroffen. Laut Analyst Martin Comtesse von Jefferies Research hat damit auch das vierte Quartal wieder über den Erwartungen gelegen. Er wertete es außerdem als ermutigend, dass Flatexdegiro für das neue Jahr erneut bis zu 75 Millionen Transaktionen anpeilt.

Zur Rose / Novo Nordisk: Für eine bessere Gesundheitsreise von Menschen mit Adipositas bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen Die Zur Rose-Gruppe kündigt eine Zusammenarbeit mit Novo Nordisk an, um Menschen mit Adipositas zu unterstützen. Im Rahmen ihrer Partnerschaftverbinden der europäische eHealth-Anbieter und das globale Gesundheitsunternehmen ihr digitales Ökosystem sowie ihre Kompetenz im Bereich Adipositas, um das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen und den Zugang zu Informationen, Diagnose und Versorgung zu verbessern. Die Zusammenarbeit startet in Deutschland im ersten Quartal 2021 mit der Absicht, sie später auf weitere europäische Märkte auszudehnen. Adipositas, d.h. starkes Übergewicht, stellt ein ernsthaftes globales Gesundheitsproblem dar. Derzeit leben weltweit über 650 Millionen Menschen mit Adipositas, das sind über 13 Prozent1 der Weltbevölkerung, 20 Prozent der europäischen Bevölkerung und 25 Prozent der deutschen Bevölkerung.

MTU: Die US-Bank Citigroup hat MTU von „Neutral“ auf „Sell“ abgestuft und das Kursziel auf 164 Euro belassen. Analyst Charles Armitage lobte den Triebwerksbauer in einer am Montag vorliegenden Studie zwar als großartiges Unternehmen. In den Aktien sei dies allerdings mehr als eingepreist.

