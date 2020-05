Telekom: Verhandlungen mit Softbank ++ Wirecard: Aktie trotz Braun-Tweet weiter schwach ++ ThyssenKrupp: Neuer Anlauf für Fusion der Stahlsparte?

Die Diskussionen rund um die Corona-Pandemie scheinen sich ein wenig zu verlagern. Während bislang alle Experten darauf bedacht waren mitzuteilen, wie schwer die das Covid-19-Virus die Wirtschaft treffen werde, kommen jetzt immer mehr Prognosen ans Tageslicht, wann sie die Situation wieder beruhigen könnte. So geht Philip Lane, EZB-Chefvolkswirt, davon aus, dass die Wirtschaft der Eurozone wahrscheinlich frühestens im nächsten Jahr wieder das Niveau vor der Coronavirus-Krise erreichen wird: „Aus heutiger Sicht sieht es auf jeden Fall unwahrscheinlich aus, dass die Wirtschaftstätigkeit vor 2021, wenn nicht sogar später, zu ihrem Vorkrisenniveau zurückkehren wird“, sagte Lane der spanischen Zeitung „El Pais“. Die Europäische Zentralbank sei bereit, notfalls ihre Instrumente im Kampf gegen die Krise anzupassen. Wenn die finanziellen Bedingungen zu angespannt seien oder der Druck auf einzelnen Anleihemärkten nicht die wirtschaftlichen Fundamentaldaten widerspiegele, könne die EZB den Umfang oder die Dauer ihrer Anleihenkäufe zur Stützung der Konjunktur anpassen, sagte Lane in dem auf der EZB-Internetseite veröffentlichten Interview.

Dax kommt gut gelaunt aus dem Wochenende

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken ist der Dax am Montag positiv in den Handel gestartet. Er rückte im frühen Xetra-Handel um 2,34 Prozent vor auf 10 710,24 Euro und knüpfte so an seine am Freitag begonnene Erholung vom zuvor erreichten Tief seit Anfang April an. Neues charttechnisches Potenzial eröffnete sich der der Leitindex damit aber noch nicht, er verblieb in seiner Spanne der vergangenen Wochen zwischen 10.000 und 11.000 Punkten.

Für den MDax mit den dort enthaltenen mittelgroßen Werten ging es im frühen Handel um 1,56 Prozent bergauf auf 23.634,43 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 2,11 Prozent auf 2.829,09 Zähler.

Hilfreich für die positive Grundstimmung war, dass die japanische Wirtschaft zumindest verhalten positive Signale sendete. Das Land war zwar wegen der Corona-Krise im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht, sie schlug sich aber besser als von Ökonomen gedacht. Als hilfreich angesehen wurden auch derzeit wieder anziehende Ölpreise.

Telekom: Kaufen die Bonner weitere T-Mobile-Aktien

Der Technologieinvestor Softbank verhandelt einem Medienbericht zufolge über den Verkauf eines „bedeutsamen“ Anteils am US-Mobilfunker T-Mobile US an den Mutterkonzern Deutsche Telekom.

Durch den Deal könne der Anteil des Bonner Dax-Konzerns auf mehr als 50 Prozent steigen, meldete das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf nicht näher genannte Insider. Um welchen Anteil Softbank die Beteiligung von derzeit 24 Prozent reduzieren würde, wurde nicht genannt. Softbank wie auch Deutsche Telekom waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Erst im April war die milliardenschwere Fusion von T-Mobile US und der Softbank-Tochter Sprint genehmigt worden. Nach einem Aktientausch und der Abgabe von Aktien durch Softbank liegt die Beteiligung der Deutschen Telekom an der neuen T-Mobile bei rund 43 Prozent, der Stimmrechtsanteil hingegen bei 67 Prozent.

Softbank-Aktien legten in Tokio zu. Das Unternehmen sitzt nach fehlgeschlagenen Investitionen wie in den Bürovermittler WeWork auf einem hohen Schuldenberg und hat bereits angekündigt, diesen auch über Anteilsverkäufe abbauen zu wollen.

Wirecard: Braun rührt die Werbetrommel

Kurz vor dem Start in die neue Woche hat der Vorstandvorsitzende von Wirecard seinen fast schon üblichen Tweet abgesetzt. Wenn nichts mehr zu gehen scheint, dann verweist Braun gerne auf das operative Geschäft. Die Aktie von Wirecard war Freitag ohne Nachricht gegen Handelsende noch einmal gegen den Trend stark eingebrochen und mit einem Minus von fast 8 Prozent ins Wochenende gegangen.

„Wenn sich der ganz Lärm und Rauch gelegt haben, wird Wirecard weiterhin ein Unternehmen sein, das in diesem Jahr ein EBITDA von einer Milliarde Euro erwirtschaftet und eines der am schnellsten wachsenden seiner Branche ist,“ twitterte Markus Braun vor wenigen Stunden



Eine Tatsache, die wohl jeder Anleger mittlerweile auch weiß, denn Markus Braun hat schon das ein oder andere Mal auf Twitter darauf hingewiesen. Der Tweet und die neue Kooperation mit Xsolla, einer global tätigen Plattform für Videospiele, verhelfen der Aktie auch zu keinem guten Start in die neue Woche. Die Wirecard-Papiere mit einem minimalen Plus Schlusslicht im Dax.

Kurz & knapp:

ThyssenKrupp: Der kriselnde Industriekonzern erwägt offenbar einen erneuten Versuch, seine Stahlsparte mit einem Konkurrenten zu fusionieren. So soll der Konzern bereits Gespräche mit Wettbewerbern aus dem In- und Ausland führen, berichtet das „Handelsblatt“ am Montag unter Berufung auf Kreise aus dem Konzern und der Branche. Zu den Interessenten zählten unter anderem die chinesische Baosteel, SSAB aus Schweden sowie erneut Tata Steel Europe. Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung, die sich mit der zukünftigen Aufstellung des Unternehmens befassen wird, soll jedoch noch kein Beschluss dazu fallen. Thyssenkrupp lehnte auf Anfrage der Zeitung einen Kommentar ab.

Ryanair: Europas größter Billigflieger gerät in der Coronavirus-Krise noch schwerer in Bedrängnis und wird im ersten Geschäftsquartal einen noch höheren Verlust einfliegen als ohnehin schon gedacht. So dürfte zwischen April und Juni unter dem Strich ein Verlust von über 200 Millionen Euro anfallen, teilte das Unternehmen am Montag mit den Zahlen zum vorigen Geschäftsjahr mit. Der Konzern mit Sitz in Dublin hatte bisher mit einem Fehlbetrag von mehr als 100 Millionen Euro gerechnet. Die Iren erwarten dieses Geschäftsjahr weniger als 80 Millionen Passagiere – und damit nur noch fast die Hälfte der ursprünglich angepeilten 154 Millionen Fluggäste.

Ado Properties: Der auf Berlin spezialisierte Immobilienkonzern erwartet kaum finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und bestätigt seinen Ausblick für das laufende Jahr. Das erste Quartal sei robust verlaufen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Luxemburg mit. Die Erträge aus Vermietung sind im ersten Quartal aufgrund von Veräußerungen und wegen des Berliner Mietendeckels um 17 Prozent auf 29,4 Millionen Euro gesunken. Das operative Ergebnis (FFO1) sank entsprechend in den ersten drei Monaten auf 11,5 Millionen Euro, nach 16,7 Millionen Euro vor einem Jahr. Allerdings ist darin noch nicht der Anteil von Adler Real Estate enthalten, mit denen der Zusammenschluss Anfang April erfolgt war. Gemeinsam peilen die beiden Unternehmen Nettomieteinnahmen in der Größenordnung von 280 bis 300 Millionen Euro an. Der FFO 1 soll 105 bis 125 Millionen Euro betragen.

Von Markus Weingran

Foto: VDB Photos / shutterstock.com

