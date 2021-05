Telekom will Anteil an T-Mobile US auf über 50 Prozent erhöhen

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Telekom will die Mehrheit am US-Zugpferd T-Mobile US erwerben.

Ziel sei es, mehr als 50 Prozent zu halten, teilte der Bonner Dax-Konzern am Donnerstag in der Präsentation zum Beginn des Kapitalmarkttages mit. "Dem haben wir uns verpflichtet", sagte Firmenchef Tim Höttges. "Wir wollen der transatlantische Marktführer sein." Aktuell hält die Telekom rund 44 Prozent an der US-Tochter, die sich im vergangenen Jahr mit dem kleineren Konkurrenten Sprint zusammengeschlossen hat, und kann sie aufgrund einer Stimmrechtsvereinbarung in der Bilanz konsolidieren. Mit dem japanischen T-Mobile-US-Aktionär Softbank, dem Sprint früher gehörte, wurde eine Kaufoption über 101 Millionen T-Mobile-Aktien geschlossen, die bis Juli 2024 ausgeübt werden kann. Bis dahin unterliegt Softbank einer Verkaufssperre bei ihrer Beteiligung an dem US-Mobilfunker von noch rund acht Prozent.