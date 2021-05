Temenos begrüßt Branchenführer und vielversprechende Fintechs auf der TCF Online 2021, um gemeinsam den Bankingbereich zu verbessern

TCF Online 2021 ist die Flaggschiff-Veranstaltung im Banksektor mit Keynotes von PayPal, Barclays und Varo und mehr als 50 live und auf Abruf angebotenen Sitzungen sowie 50 Referenten der Branche

10.000 Führungskräfte und Technologen aus dem Bankensektor nehmen an der zweitägigen, interaktiven, kostenlosen und virtuellen Veranstaltung am 26. und 27. Mai teil

Verfolgen Sie die TCF Online und informieren Sie sich aus erster Hand über die jüngsten Innovationen von Temenos für Cloud und KI, schauen Sie sich die neuesten Demos an und hören Sie die Einschätzungen von Changemakern des Bankensektors

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX:TEMN) kündigte heute die Teilnahme von 10.000 Führungskräften und Technologen an der TCF Online 2021 an, der Flaggschiff-Veranstaltung des Bankensektors, die am 26. und 27. Mai stattfindet. Auf dem Programm der zweitägigen interaktiven, ausschließlich online stattfindenden Veranstaltung stehen Keynotes von PayPal, Barclays und Varo, mehr als 50 Live- und On-Demand-Sitzungen und 50 Referenten aus der Branche, die sich der Aufgabe verschrieben haben, das Bankwesen gemeinsam zu verbessern. Registrieren Sie sich für diese kostenlose Veranstaltung.

Auf Grundlage neuer Technologien wie Cloud, KI und SaaS können Banken jeder Größe bessere, schnellere und intelligentere Kundenerlebnisse bieten. Überdies können sie zu hyper-effizienten Kostenmodellen gelangen, um ihren Kunden eine Wertsteigerung zu bieten, und offene Ökosysteme zur Verbesserung und Erweiterung ihres Angebots nutzen. Auf der TCF Online 2021 wird Temenos bahnbrechende Innovationen präsentieren, mit denen Banken ihre Abläufe vereinfachen, schnell innovativ sein und zusammenarbeiten und die digitale Transformation schneller als je zuvor vorantreiben können.

Auf der TCF Online 2021 werden den Teilnehmern aus über 150 Ländern überdies Vorträge von einigen der einflussreichsten Branchenexperten des Finanzsektors geboten, darunter:

Ryan Prichard, VP, CTO of Global Credit, PayPal , über die neuesten Innovationen im Zahlungsverkehr, darunter, wie PayPal mit seinem neuen, auf Technologie von Temenos beruhenden Produkt „Jetzt kaufen, später bezahlen“ den Markt disruptiert

, über die neuesten Innovationen im Zahlungsverkehr, darunter, wie PayPal mit seinem neuen, auf Technologie von Temenos beruhenden Produkt „Jetzt kaufen, später bezahlen“ den Markt disruptiert Ashok Vaswani, CEO of Consumer Banking and Payments, Barclays, über die Bedeutung von zweckorientiert handelnden Banken, die in der postpandemischen Welt eine größere Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft spielen.

über die Bedeutung von zweckorientiert handelnden Banken, die in der postpandemischen Welt eine größere Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Colin Walsh, Gründer und CEO, Varo , ein Jahr, nachdem das Unternehmen als erstes Fintech in den USA, das eine nationale Banklizenz erhielt, Geschichte schrieb, zu der Frage, wie man Banking für alle zugänglicher und inklusiver macht.

, ein Jahr, nachdem das Unternehmen als erstes Fintech in den USA, das eine nationale Banklizenz erhielt, Geschichte schrieb, zu der Frage, wie man Banking für alle zugänglicher und inklusiver macht. Jim Marous, Mitherausgeber von The Financial Brand und Top-100-Influencer, darüber, wie Banken ihr Kundenerlebnis in einer digitalen Welt menschlicher gestalten können, gemeinsam mit Chris Parker, Co-CEO der Partners Federal Credit Union, auf der virtuellen Bühne.

und Top-100-Influencer, darüber, wie Banken ihr Kundenerlebnis in einer digitalen Welt menschlicher gestalten können, gemeinsam mit Chris Parker, Co-CEO der Partners Federal Credit Union, auf der virtuellen Bühne. Eric Purdum, General Manager, DXC , über die Zusammenarbeit mit Temenos und die Beschleunigung der digitalen Transformation für große Tier-1-Banken.

, über die Zusammenarbeit mit Temenos und die Beschleunigung der digitalen Transformation für große Tier-1-Banken. David Hornery, Co-CEO und Mitbegründer von Judo, über die Zukunft von Herausfordererbanken und die einzigartige Herangehensweise von Judo an den KMU-Markt in Australien.

über die Zukunft von Herausfordererbanken und die einzigartige Herangehensweise von Judo an den KMU-Markt in Australien. Barri Maggott, CEO, Curo Fund Services, über den Weg der digitalen Transformation in der Fondsverwaltung.

über den Weg der digitalen Transformation in der Fondsverwaltung. Und Max Chuard, CEO von Temenos, über die einmalige Chance der Digitalität für das Bankwesen und die jüngsten Innovationen von Temenos in Cloud und KI, die die Branche voranbringen werden.

Max Chuard, CEO, Temenos, sagte: „Die dringende Notwendigkeit für Veränderungen im Bankwesen ist größer denn je. Verbraucher und Geschäftskunden fordern und erwarten schnelle, reibungslose und personalisierte Erlebnisse. Covid-19 hat den Trend zum digitalen Banking beschleunigt und neue Technologien wie Cloud, KI und SaaS sind ein überzeugendes wirtschaftliches Argument für Transformation. Doch während die Herausforderer innovativ sind und schnell an moderne Technologie-Stacks anknüpfen, stellen Legacy-Systeme immer noch ein Hindernis für Banken dar. Technologie von Temenos hilft allen Banken durch Freiheit, Agilität und Geschwindigkeit dabei, innovativ zu sein und sich an das veränderte Kundenverhalten sowie an geschäftliche und aufsichtsrechtliche Veränderungen anzupassen. Auf der TCF Online 2021 wird unsere mehre Tausend Akteure umfassende Community über die neuesten Innovationen informiert und mehr darüber erfahren, wie wir gemeinsam den Bankingbereich verbessern werden.“

TCF Online präsentiert die wichtigsten Ankündigungen, Kundeneinblicke und neuesten Software-Vorführungen von Temenos. Um sich für diese kostenlose Veranstaltung zu registrieren, besuchen Sie www.temenos.com/events/tcf-online-2021.

Über Temenos

Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

