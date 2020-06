Temenos erhält mit 30%igen Anstieg der Neugeschäftsabschlüsse Anerkennung als einziger Global Power Seller in der renommierten weltweiten Analysten-Erhebung zu Geschäftsabschlüssen

Temenos zudem zum 8.Mal in Folge als Top Global Player eingestuft

Temenos war das einzige Unternehmen, das als Top-3-Anbieter für Neugeschäftsabschlüsse in allen Regionen anerkannt wurde

COVID-19 wird die Dringlichkeit der digitalen Transformation erhöhen, so der Branchenbericht

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX:TEMN) wurde in der renommierten Erhebung Global Banking Platform Deals Survey 2020 von Forrester mit einem 30%igen Anstieg der Neugeschäftsabschlüsse als einziger „Global Power Seller“ der Branche aufgeführt. Dem Bericht von Forrester zufolge hat Temenos 2019 mehr weltweite Neuabschlüsse im Bankwesen tätigen können als jeder andere Anbieter. Temenos wurde in der Umfrage zudem zum „Top Global Player“ basierend auf kombinierten Vertragsabschlüssen gekürt, die die Fähigkeit eines Anbieters zur Verbesserung seiner Marktposition und Fortsetzung der Wertschöpfung für seine bestehenden Kunden darstellen.

Forrester bestätigte den Status von Temenos als „Top Global Player“ nun bereits im achtenJahr in Folge. Diese Rangliste würdigt Plattformen mit über 150 Kombi-Abschlüssen (Neukunden und erweiterte Geschäftsabschlüsse mit bestehenden Kunden) in mehr als fünf Regionen. Mit 177 Deals mit neuen und bestehenden Kunden behauptete Temenos seine Position an der Spitze der Rangliste. Temenos konnte zudem die Position als „Global Power Seller“ halten, den höchsten Status in der Anbieterpyramide für neu abgeschlossene Geschäfte. Mit 78 Neugeschäftsabschlüssen im Jahr 2019 erhält Temenos diese Anerkennung nun zum 14.Mal in Folge.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: „Die erneute Anerkennung als ‚Global Power Seller‘ und ‚Top Global Player‘ in der Global Banking Platform Deals Survey von Forrester ist eine große Ehre. Die Abschlusszahlen von Temenos sind höher als die Neugeschäftsabschlüsse der nächsten beiden Anbieter zusammengenommen. Unserer Meinung nach sind diese Ergebnisse eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Investitionen in Innovation, Produktstärke und Kundenerfolge. Die COVID-19-Pandemie hat den Bedarf an Modellen für digitale Bankgeschäfte und Cloud/SaaS beschleunigt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Banken eine durchgängig digitale Transformation durchführen müssen, damit sie in der „neuen Normalität“ erfolgreich sein können. Nur Temenos kann eine überzeugende Kombination aus fortschrittlichster KI- und Cloud-Technologie und umfangreicher Bankfunktionalität bieten, die den Banken bei der Bereitstellung eines herausragenden Werts für ihre Kunden hilft und sie beim Aufbau eines nachhaltigen Geschäftswachstums in der Zukunft unterstützt.“

Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, schrieb in dem Bericht: „Es galt schon vor dem Ausbruch von COVID-19 und wird auch in der Zeit danach wieder in den Mittelpunkt rücken: Die im Bankwesen unerlässliche Transformation müsste dringend umgesetzt werden. Die Flut geschäftlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen hat den Wandel im Bankensektor weiter vorangetrieben, der sich wiederum zwar rasch, aber noch nicht schnell genug verändert, da die Kluft zwischen Führern und Nachzüglern immer größer wird. Diese Nachzügler müssen die digitale Transformation spätestens in den nächsten fünf bis sechs Jahren vollständig abschließen, um zu vermeiden, dass sie am analogen Geschäft zugrunde gehen.“

Die Global Banking Platform Deals Survey 2020 von Forrester ist eine alljährlich von Forrester durchgeführte unabhängige Erhebung. Sie bewertet sowohl das Volumen als auch die geografische Verteilung der Umsätze von Banking-Plattformen mit neuen und bestehenden Kunden für im Jahr 2019 getätigte Abschlüsse. Mit der Studie sollen Entscheidungsträger von Finanzinstituten weltweit bei einer effektiven Bewertung der Vielzahl der verfügbaren Bankensoftwarelösungen unterstützt werden.

Temenos hatte erst kürzlich eine Anerkennung als führender Anbieter im Bericht „The Forrester Wave™: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2019“ und zuvor in dem Bericht „The Forrester Wave™: Global Digital Banking Platforms, Q3 2018“ erhalten.

– Ende –

Die Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

