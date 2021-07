Temenos ermöglicht erhebliche Leistungssteigerung im Digital Banking mit Micro Apps für schnellere hyper-personalisierte Kundenerlebnisse

Mit Temenos Infinity Micro Apps können Banken im Markt an Zugkraft gewinnen, indem sie schnell und einfach nahtlose Erlebnisse ermöglichen und die Amortisierungszeit erheblich verkürzen

Temenos Infinity ermöglicht Banken mit Mikroapps, auf spezifische Kundenbedürfnisse und Marktsegmente abgestimmte digitale Bankprozesse anzubieten

Temenos Infinity wird von über 650 Finanzinstituten zur Transformation des Kundenerlebnisses und die bis zu fünffache Steigerung der digitalen Erträge genutzt

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX:TEMN) bringt die Temenos Infinity Micro Apps für das digitale Banking der nächsten Generation auf den Markt. Mit den paketierten Geschäftsfunktionen (Packaged Business Capabilities, PBC) der Temenos Infinity Micro Apps können Banken durch das Ergänzen oder Entfernen von Funktionen schnell maßgeschneiderte digitale Kundenerlebnisse schaffen. Dies ermöglicht kürzere Entwicklungszyklen, zielgerichtete personalisierte Erlebnisse, beschleunigte Innovation und eine erheblich schnellere Markteinführung. Die führende digitale Banking-Plattform Temenos Infinity wird von über 650 Finanzinstituten genutzt.

Um mehr zu erfahren, verfolgen Sie die Sitzung „Build a human banking Experiences with Infinity Micro Apps“ auf der TCF Online 2021.

Als SaaS oder vor Ort bereitgestellt, setzen die Temenos Infinity Micro Apps den Fokus auf einen einzigen Anwendungsfall und bündeln seine Funktionalität. Auf diese Weise können die Module von Temenos Infinity viel besser hinzugefügt, entfernt und konfiguriert werden. So können Banken den Trend in Bezug auf die Customer Experience abgestimmt auf bestimmte Demografien wie Familien, Studenten oder Beschäftigte der Gig Economy nutzen.

Zur Erhöhung der Kundenbindung müssen Banken ihre mobilen Apps und Online-Frontends laufend anpassen und verbessern. Mit Temenos Infinity Micro Apps können Banken kanalübergreifend kontinuierlich Komfort bieten und die Dinge hyperpersonalisieren, die Kunden bei ihrem Besuch von Online- oder Mobil-Kanälen sehen. Besitzt ein Kunde sowohl ein Geschäfts- als auch ein Privatkundenkonto könnte er beispielsweise alles an einem Ort sehen und innerhalb seiner App zwischen Geschäfts- und Privatkundenbanking wechseln. Mit Temenos Infinity können Banken die Funktionalität exakt testen, sehr schnell ausrollen und bei Bedarf dann auf den Markt bringen.

Joaquin de Valenzuela Muley, SVP & Global Business Line Director Infinity, sagte: „Banken verstehen, dass die Menschen Einfachheit im Banking verlangen, jedoch funktioniert ein für alle passender Ansatz in der digitalen Welt nicht. Wir verwandeln mit Temenos Infinity Micro Apps die monolithischen Frontends der Banken in Mikro-Frontends und bieten den Banken die Bausteine, um mit höchster Geschwindigkeit ein ideales digitales Bankerlebnis zu schaffen. Mit Temenos Infinity Micro Apps können Banken das richtige Erlebnis auf die richtigen Kunden zuschneiden. So braucht eine Familien-App beispielsweise ein anderes Erlebnis als eine Private-Banking-App oder eine für Unternehmer.“

Bola Rotibi, Research Direct, CCS Insight, führte aus: „Für eine einfachere und schnellere Entwicklung neuer Funktionen und Services brauchen Banken Lösungen, die auf Microapps statt auf monolithischen Strukturen basieren. Führende Bankensoftwareanbieter wie Temenos mit seinen Temenos Infinity Micro Apps sind gut aufgestellt, um Banken bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Strategie zu unterstützen, indem sie die Aufnahme neuer Funktionen in ihre bestehenden digitalen Banking-Plattformen erleichtern. Solche Lösungen helfen Banken bei der Steigerung der geschäftlichen Agilität, da Updates und neue Funktionen schneller, benutzerfreundlich und iterativ bereitgestellt werden.“

Mit der Architektur der Temenos Infinity Micro Apps können Banken:

Überzeugende Kundenanwendungen entwickeln: Banken können ihre eigenen maßgeschneiderten digitalen Erlebnisse „von Grund auf“ aufbauen, indem sie Temenos Infinity Micro Apps als Bausteine verwenden. Mithilfe der Temenos Infinity Micro Apps können sie die Aufnahme neuer Funktionen beschleunigen.

Die Konfiguration von Temenos Infinity vereinfachen: Temenos Infinity for Retail Banking bietet einen sehr großen Funktionalitätsumfang. Mit diesem neuen Ansatz können Banken die Micro Apps, die sie nicht benötigen, einfach entfernen oder deaktivieren. Die Abhängigkeiten zwischen den Micro Apps sind eindeutig festgelegt, sodass deutlich wird, wie sich das Benutzererlebnis und die Funktionalität der paketierten App ändern, wenn die Micro App entfernt wird.

Von schnelleren Updates profitieren und einfach Funktionen ergänzen: Dank der Architektur der Micro Apps können Banken ihre Anwendungen schneller bereitstellen und das digitale Kundenerlebnis schrittweise verbessern. Angenommen, eine Bank hätte Interesse, die „Money Transfer“-Funktion im Online Banking von Temenos Infinity zu nutzen. Verwendet die Bank bereits eine frühere Version der Money Transfer Micro App, kann sie einfach nur diese eine Micro App aktualisieren. Dies senkt die Zeit für Updates und Tests erheblich. Besitzt die Bank diese Funktionalität nicht, hat sie auch die Wahl, nur die eine Micro App in ihre bestehende Lösung von Temenos Infinity zu importieren.

– Ende –

Über Temenos

Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Jessica Wolfe & Scott Rowe Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857

E-Mail : press@temenos.com

Alistair Kellie & Andrew Adie Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com