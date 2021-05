Zum ersten Mal können nun Banken die umfassendsten Banking-Dienste mit einem Klick selbst bereitstellen





Mit Temenos können Banken binnen Minuten Innovationen vorantreiben und innerhalb von Tagen neue Produkte einführen, wobei sie die branchenweit schnellste Markteinführungszeit erzielen





Mit Temenos Banking Cloud erlangen Banken die Flexibilität, um neue Einnahmequellen zu erschließen, massiv zu skalieren und ihre Betriebskosten auf 10% im Vergleich zu Vorläufersystemen zu senken





Die Temenos Banking Cloud bringt eine beispiellose Breite der Banking Services (Front-to-Back) von Temenos, die Innovationskraft von Sandbox und den umfassendsten Fintech-MarketPlace mit, die mit einem KI-betriebenen Motor über ein einfach zugreifbares Selbstbedienungsportal angetrieben werden



Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX:TEMN) baut seine Führungsposition im Cloud-Bereich weiter aus, indem er die nächste Generation SaaS einführt - The Temenos Banking Cloud. Diese Lösung kombiniert die branchenweit umfassendsten Banking-Dienste, die alle Segmente und Regionen überspannen, mit Sandbox zur schnellen Förderung von Innovationen und dem Temenos MarketPlace zur Fintech-Zusammenarbeit, die beide mit einem neuen KI-betriebenen Motor angetrieben werden, um die Bankgeschäfte anzukurbeln und Markteinführungszeiten zu verkürzen. Mit Temenos Banking Cloud verfügen Banken nun über die Möglichkeit, Banking-Dienste jederzeit selbst bereitzustellen und diese sofort und sicher zu skalieren, während sie ihre Betriebskosten im Vergleich zu Vorläufersystemen auf 10% drastisch reduzieren. Schließen Sie sich TCF Online an - mit über 10.000 Teilnehmern - und erfahren Sie mehr.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: „Banken sind mit enormen Herausforderungen konfrontiert - harter Wettbewerb, wachsende Kundenerwartungen, Preiszwänge. Untersuchungen haben gezeigt, dass 70% der Banken ihre geschätzten Kapitalkosten seit einiger Zeit nicht mehr decken können. Banken können nicht länger warten. Sie benötigen einen neuen Ansatz, um ihre Geschäfte zu führen und Banking-Produkte zu entwickeln.

Führend seit über 10 Jahren im Cloud-Bereich, mit 1 Mrd. US-Dollar an Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einer Erfahrung mit über 700 SaaS-Kunden, die von globalen Banken bis zu 70 Challengern reichen, bieten wir die nächste Generation SaaS - The Temenos Banking Cloud.

The Temenos Banking Cloud ist für sowohl vorrangig digitale Banken, die innerhalb von Wochen auf den Markt gehen wollen, als auch große oder komplexe Banken, die ein klares Leistungsprofil schaffen, Produkte schnell einführen und Kundenstämme progressiv migrieren möchten, konzipiert, die noch Vorläufersysteme nutzen.

Wir geben Banken die Kontrolle über ihre Geschäftsmodelle und Innovationszyklen, indem wir ihnen die Flexibilität und Geschwindigkeit bieten, um großartige Kundenprodukte und rentable Geschäfte aufzubauen. Mit The Temenos Banking Cloud befähigen wir Banken, schneller denn je digitale Transformationen zu vollführen und massiv zu skalieren.“

Chris Sozou, General Manager Platforms, Partnerships & Analytics, Virgin Money Australia, sagte: „Unsere digitale Bank wurde mit der klaren Zielsetzung ausgelegt, das Banking zu vereinfachen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit Temenos Saas bieten wir einen reibungslosen Prozess, in dem Kreditkarten, Transaktionen und Sparkonten sowie ein Treueprogramm in einer einzigen, nativen mobilen App gebündelt werden. The Temenos Banking Cloud macht es leichter, Drittanbieter einzubinden, und wir verfügen über eine agile Plattform, die leicht in Abhängigkeit von den Geschäftsanforderungen nach oben und unten skaliert.“

The Temenos Banking Cloud verschafft Banken den Freiraum, Innovationen schneller voranzutreiben, von einem CapEx- auf ein OpEx-Modell umzustellen und von niedrigeren Gesamtbetriebskosten zu profitieren. Varo Bank, die auf Temenos SaaS vertraut, schätzt, dass sie Kunden mit 25% der Gesamtkosten bedient, die bei einer traditionellen Bank entstehen. Banken, die The Temenos Banking Cloud nutzten, haben von dem Vorteil der unmittelbaren und massiven Skalierbarkeit profitiert. Eine europäische Herausfordererbank eröffnete über 600 Tausend Konten in 3 Monaten. Ein globaler digitaler Vorreiter verzeichnete hingegen eine überwältigende Menge von über 200 Mio. Kreditanträgen, die innerhalb von 9 Monaten bearbeitet wurden. Inzwischen fügen sie täglich über 100 Tausend neue Kredite hinzu, welche in Zukunft voraussichtlich auf 200 Tausend pro Tag ansteigen werden. Über 700 Finanzinstitutionen, wie Al Ain Finance, Alpian, Flowbank, Flowe, Itau und Orange Bank, verwenden Temenos Saas und werden nun von all den neuen umfassenden Funktionen von The Temenos Banking Cloud profitieren.

Dan Dickinson, Chief Information Officer, EQ Bank, sagte: „Als Kanadas erster rein digitaler Challenger haben wir uns für Temenos Saas entschieden, um einfach skalieren zu können, um den Kundenanforderungen nachzukommen, Einlagen schneller zu niedrigen Kosten zu steigern und die Vorteile an unsere Kunden weiterzugeben. Mit The Temenos Banking Cloud können wir unser Geschäftswachstum ankurbeln und von unbegrenzten Innovationen durch die Kapazitäten von Sandbox und Temenos MarketPlace profitieren.“

The Temenos Banking Cloud beseitigt die Komplexität und ermöglicht es Banken, sich auf ihre Kunden anstatt auf ihre Technologie zu konzentrieren. Mit einem Klick können Banken neue Banking-Dienste freischalten, unmittelbar skalieren, neue Anwendungen erschaffen, auf den umfassendsten Fintech-Marktplatz zugreifen und die Nutzungs- sowie Servicefunktionsfähigkeit proaktiv managen. Mit The Temenos Banking Cloud genießen Banken die folgenden Vorteile:



Schnellere Produkteinführungszeiten von Banking Services: Die branchenweit führenden Front-to-Back-Banking-Services mit Lokalisierungsfunktion aus über 150 Ländern überspannen alle Banking-Segmente. Die Banking Services wurden unter Einsatz von Packaged Business Capabilities1 erschaffen, die den BIAN-Standards entsprechen. Sie sind erweiterbar, flexibel und offen und können einfach konfiguriert und mit externen Anwendungen ergänzt werden. Die Banking Services können unmittelbar zugeschnitten werden, werden umlagefinanziert sowie kontinuierlich und sicher aktualisiert, ohne große Upgrades durchführen zu müssen. Diese Banking Services sind für das Banking geschaffen und bieten eine unternehmensweite Kontrolle, um missionskritische Systeme zu managen.





Unbegrenzte Innovationskraft in der Sandbox: Temenos Sandbox ermöglicht Banken, Innovationen schneller voranzutreiben, indem sie die neue Temenos-Funktion ausprobieren, ihre Entwickler schulen und neue Anwendungen kreieren. Die Sandbox bietet Zugriff auf Temenos Banking Services, Temenos MarketPlace, Beispieldaten und Integrationstools, damit Banken ihre neuen Produkte konfigurieren können. Die Sandbox stellt zudem hochwertige und gut dokumentierte APIs bereit, die wesentliche Verknüpfungsstellen einer offenen Architektur darstellen. Banken können wählen, ob sie Produktionsumgebungen in der Cloud oder vor Ort einrichten.





Zusammenarbeit mit dem umfassendsten Fintech-Marktplatz: Sofortzugriff auf Temenos MarketPlace, der über die innovativsten Fintechs wie Plaid, Taurus, Tink und Wise verfügt. Die Fintech-Lösungen sind bereits zuvor integriert, damit auf sie umgehend für eine schnelle Produkteinführung zugegriffen werden kann. Entwickler können mit offenen APIs arbeiten, um ihre Banking-Dienste zu erweitern, indem sie Fintechs und Entwickler in die Sandbox-Umgebung einladen und mit ihnen zusammenarbeiten.



The Temenos Banking Cloud wird durch einen Explainable AI Engine mit fortschrittlicher Datenanalyse angetrieben, sodass Banken die Produkt-Performance testen, mitteilen und messen können. Dadurch erhalten sie die nötigen Einblicke, um bessere Entscheidungen zu treffen und das Produkt-Design zu verbessern. Durch das Selbstbedienungsportal können IT-Benutzer und Entwickler Bereitstellungsumgebungen schnell und umfassend einrichten, von Echtzeit-Dashboards zur Nutzung und Fakturierung profitieren, Genehmigungen ausstellen und Sicherheitsdaten verwalten. KI-Berater von Temenos stehen Banken mit Empfehlungen zur Seite, um die Nutzungs- und Servicefunktionsfähigkeit proaktiv zu managen.

The Temenos Banking Cloud bietet eine mehrschichtige Sicherheitsstruktur, eine umfassende Compliance sowie die weltweit höchste Verfügbarkeit. Die cloud-native, cloud-agnostische Technologiearchitektur basiert auf Mikrodiensten und wird über APIs betrieben, um die Nutzung der zugrunde liegenden Cloud-Plattform-Dienste zu optimieren.

– Ende –

Über Temenos

Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Information finden Sie unter www.temenos.com.

1 Gemäß BIAN sind Packaged Business Capabilities (PBCs) Softwarekomponenten, die Geschäftsfunktionen umfassen, die als solche in der geschäftlichen Anwendung funktionell erkennbar sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210526005550/de/

Medien



Jessica Wolfe & Scott Rowe



Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857

E-Mail : press@temenos.com

Alistair Kellie & Andrew Adie



Newgate Communications für Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com