Temenos zum 11. Mal Leader im Gartner Magic Quadrant for Global Retail Core Banking

Leader-Positionierung basiert auf den Kriterien Visionskraft und Umsetzungsfähigkeit

Temenos bewertet Auszeichnung als Anerkennung für seine innovative Cloud-native Technologie und Investitionen in die Bereitstellung des größten Funktionsumfangs für Banking-Anwendungen

Temenos weist die weltweit größte installierte Basis an Cloud-Kernbanking-Lösungen auf

Wie der Anbieter von Banking-Software, Temenos (SIX:TEMN), heute mitteilte, hat Gartner, Inc., die führende Branchenanalystenfirma, Temenos aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und Visionskraft in dem Bericht Gartner Magic Quadrant for Global Retail Core Banking vom August 2020 erneut als Leader ausgezeichnet.

Max Chuard, CEO bei Temenos, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, von Gartner zum 11. Mal zum Leader im globalen Kernbanking-Geschäft ernannt zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass Temenos SaaS einen Umbruch beim Digital Banking ermöglicht, die digitale Transformation und den Übergang zur Cloud für traditionelle Banken beschleunigt und die Entwicklung einer neuen Art mobiler Neobanken auf der ganzen Welt fördert. Heute haben wir über 800 Kernbanking-Kunden und – dem Bericht zufolge – die größte installierte Basis bei Cloud-Anwendungen. Jeden Tag helfen wir einer neuen Bank bei der Aufnahme ihres Geschäftsbetriebs und, um unsere Kunden in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen, setzen wir dabei auf Remote-Bereitstellungen. Wir investieren weiterhin intensiv in Forschung und Entwicklung, mehr als alle anderen Wettbewerber unseres Segments. Durch strategische Investitionen erweitern wir unsere Cloud-native Plattform um die neuesten Technologien, darunter KI, Mikrodienste und umfassende Banking-Funktionen. Unsere Positionierung im Magic Quadrant betrachten wir als eine Bestätigung dieser Investitionen, unserer strategischen Vision und unseres globalen Markterfolgs.“

Vittorio D‘Orazio und Don Free, Gartner-Analysten und Autoren des Bericht, berichten:

„Erwartungen zufolge wird die Nachfrage nach Kernbankenlösungen im Jahr 2020 steigen, da die Bankenbranche Digitalisierungsstrategien umsetzt und sich gleichzeitig den Folgen der COVID-19-Pandemie stellen muss.“

Die Kernbanking-Software Temenos Transact bietet eine überzeugende Kombination aus zukunftsweisender Cloud-nativer, KI- und API-first-Technologie sowie des größten Umfangs an Banking-Funktionen und unterstützt Banken bei einer schnelleren Umsetzung ihrer Transformation.

Heute wird Temenos Transact als Temenos SaaS bereitgestellt und lässt sich auch nativ auf allen wichtigen kommerziellen Cloud-Plattformen oder einer privaten Cloud einsetzen, sodass Banken den vollen Nutzen aus niedrigen Betriebskosten und elastischer Skalierbarkeit dieser Dienste ziehen und von der integrierten operativen Belastbarkeit profitieren können. Die Microservice-Architektur der Temenos-Technologie hilft den Banken, ihre bestehenden Systeme in ihrem eigenen Tempo zu ersetzen und zusätzliche Dienste und Funktionen auf mehreren Systemen bereitzustellen. Temenos Transact ist jetzt auch mit dem bahnbrechenden digitalen Front-Office-Produkt Temenos Infinity vorintegriert, um eine durchgängige digitale Transformation zu ermöglichen.

KI ist zur Toppriorität für Banken geworden, und mit der Übernahme von Logical Glue im Juli 2019 ist Temenos der erste Anbieter der Bankenbranche, der Transparenz und Erklärbarkeit der automatisierten KI-Entscheidungsfindung gewährleistet.

*Gartner, Inc., „Magic Quadrant for Global Retail Core Banking“, Vittorio D‘Orazio und Don Free, August 2020

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollte nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Temenos

Die Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Nähere Informationen sind verfügbar unter www.temenos.com.

