TERADYNE - Der Schleusenwärter wartet schon

Teradyne ist ein Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren und andere elektronische Bauteile. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1960 gegründet. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD.

Noch im Oktober 2020 lieferte der Titel ein wunderbares Ausbruchssetup. Nun könnte man etwas sarkastisch von einem wunderbaren "Einbruchssetup" sprechen. Der Wochenchart zeigt klar die Gefahren auf, denn nach dem Ausverkauf im März schafften die Bullen es nicht, weitere Allzeithochs zu markieren. In dieser Woche droht die Aufgabe des EMA50 Woche, was deutliche Abgaben nach sich ziehen könnte. Das Jahrestief bei 104,05 USD bietet Unterstützung, darunter erst wieder das Ausbruchslevel vom Herbst 2020 bei 93,44 USD.

Im Tageschart wird heute mit einem Bruch des Zwischentiefs bei 112 USD ein prozyklisches Verkaufssignal ausgelöst. Zuvor hatten es die Bullen versäumt, eine Trendfortsetzung aus einer Dreieckskonstellation heraus einzuleiten und waren am Zwischenhoch bei 135,35 USD gescheitet. Solange der Abwärtstrend seit März Bestand hat und die Aktie es auch nicht schafft, die EMAs 50 und 200 zurückzuerobern, zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts in Richtung 104,05 USD und 93,44 USD. Absicherungen bieten sich über dem Zwischenhoch bei 124,18 USD an.

Fundamental sieht die Bewertung der Aktie durchaus interessant aus oder zumindest nicht abgehoben. Das Gewinnwachstum dürfte sich im kommenden Jahr aber deutlich verlangsamen.

Fazit: Die Teradyne-Aktie sendet im Tageschart klare Verkaufssignale. Interessierte Anleger merken sich die Unterstützungen bei 104,05 USD und 93,44 USD vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,12 3,63 3,89 Ergebnis je Aktie in USD 4,28 5,30 5,85 Gewinnwachstum 23,83 % 10,38 % KGV 26 21 19 KUV 5,9 5,0 4,7 PEG 0,9 1,8 Dividende je Aktie in USD 0,38 0,38 0,45 Dividendenrendite 0,34 % 0,34 % 0,41 % *e = erwartet

