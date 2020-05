Termin für Start der Bundesliga-Saison 2020/21 weiter unklar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Termin für den Start in die Bundesliga-Saison 2020/21 bleibt vorerst unklar. "Stand heute wollen wir uns noch nicht final festlegen. Im Idealfall starten Ligen natürlich im August", sagte DFL-Boss Christian Seifert am Donnerstag im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga und verweis auf den Zeitdruck wegen der in das Jahr 2021 verlegten EM.

"Alle Ligen, von denen ich bisher weiß, planen mit einem Start eigentlich im August. Tatsache ist aber auch, dass momentan nicht auszuschließen ist, dass möglicherweise Ende August das Champions-League-Finale stattfindet und der September mit einigen Länderspielen startet", gab Seifert zu bedenken.

Für den weiteren Verlauf der aktuellen Saison sind laut Seifert zwei englische Wochen eingeplant: "Wir haben quasi auch noch eine dritte, weil wir noch das Nachholspiel von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt haben."/bue/DP/jha