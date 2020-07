Terminal 3 auf Frankfurter Flughafen wächst unaufhörlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf der riesigen Baustelle für das dritte Passagier-Terminal von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt nimmt das erste Gate Gestalt an. "Es ist wirklich atemberaubend", sagte der Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport , Christian Engel, am Donnerstag bei einer Baustellenbesichtigung. In dem zuerst begonnenen Flugsteig G beginnen bereits die ersten Innenausbauten. "Wir können fest davon ausgehen, dass er im kommenden Jahr fertig wird." Die Fertigstellung des Hauptterminals und zweier weiterer Flugsteige verzögert sich wegen der Corona-Krise bis 2024. Geplant war zunächst 2023.

Im vergangenen Jahr hatte der größte deutsche Flughafen erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere gezählt - ein Wert, den das Management als Folge der Corona-Krise mindestens bis einschließlich 2023 nicht mehr erwartet. Mit dem dritten Terminal soll die Kapazität um weitere 21 Millionen Passagiere steigen, im Endausbau sogar um 25 Millionen. Flughafen-Gegner lehnen den weiteren Ausbau der Airports wegen der Belastung für die Anwohner und das Klima ab./opi/DP/eas