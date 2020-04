Tesco steigert die Dividende

Die britische Supermarktkette Tesco plc (ISIN: GB0008847096) will eine Schlussdividende in Höhe von 6,50 Pence an ihre Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Auszahlung soll am 3. Juli 2020 erfolgen (Record day ist der 22. Mai 2020).

Eine Zwischendividende (2,65 Pence) wurde bereits im November bezahlt. Damit werden insgesamt 9,15 Pence (ca. 10,4 Eurocent) für das letzte Geschäftsjahr bezahlt, eine Anhebung um 58,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,58 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,03 Prozent. Im Geschäftsjahr 2019/20 stieg der Umsatz von Tesco um 1,3 Prozent auf 64,8 Mrd. Pfund. Der Gewinn vor Steuern sank auf 1,32 Mrd. Pfund nach 1,62 Mrd. Pfund im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 0,7 Prozent auf 56,5 Mrd. Pfund. Tesco sieht sich derzeit nicht in der Lage einen Gewinn-Ausblick für das laufende Jahr zu geben. Die Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie könnten bis zu 925 Mio. Pfund betragen. Tesco profitiert aber von den zusätzlich nachgefragten Produkten durch die Verbraucher. Tesco ist die größte Supermarktkette in Großbritannien und gehört zu den fünf größten Handelskonzernen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 450.000 Menschen in über 6.800 Lebensmittelmärkten. Redaktion MyDividends.de