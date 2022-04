Tesco warnt vor steigenden Kosten und erhöht die Dividende

Die britische Supermarktkette Tesco plc (ISIN: GB00BLGZ9862) wird eine Schlussdividende in Höhe von 7,70 Pence (Vorjahr: 5,95 Pence) an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 24. Juni 2022 (Record day: 20. Mai 2022).

Eine Zwischendividende (3,20 Pence) wurde bereits im November bezahlt. Damit werden insgesamt 10,90 Pence (ca. 13,07 Eurocent) für das letzte Geschäftsjahr bezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (9,15 Pence) wird die Ausschüttung damit um 19,1 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3,11 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,20 Prozent. Tesco will bis April 2023 eigene Aktien für 750 Mio. Pfund zurückkaufen. Im Geschäftsjahr 2021/22 stieg der Gesamtumsatz von Tesco (inkl. Kraftstoff) um 6 Prozent auf 61,3 Mrd. Pfund, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der operative Gewinn auf bereinigter Basis (Handelsgeschäft) betrug 2,65 Mrd. Pfund (Vorjahr: 1,96 Mrd. Pfund). Tesco warnte vor den steigenden Kosten und erwartet in diesem Jahr einen operativen Gewinn auf bereinigter Basis (Handelsgeschäft) in einer Spanne von 2,4 bis 2,6 Mrd. Pfund. Tesco ist mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent die größte Supermarktkette in Großbritannien und gehört zu den größten Handelskonzernen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 360.000 Menschen in über 6.800 Lebensmittelmärkten. Redaktion MyDividends.de