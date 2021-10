Tesla: Absatz, Umsatz und Gewinn – alles Rekorde, nur der Kurs spielt nicht mit!

Eigentlich hätte man denken können, dass der Tesla-Kurs nach diesen Quartalszahlen direkt auf die Marke von 1000 Dollar zuläuft, aber Pustekuchen. Die Aktie liegt nachbörslich fast 1 Prozent im Minus, obwohl die Rekorde nur so gepurzelt sind.

Trotz der globalen Chipkrise und Lieferproblemen hat der US-Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 389 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro), wie der Konzern von Starunternehmer Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz wuchs um 57 Prozent auf den Rekordwert von 13,8 Milliarden Dollar.

Damit übertraf der E-Auto-Pionier die Erwartungen der Analysten deutlich. Während die Autobranche insgesamt seit Monaten schon unter dem Halbleiter-Mangel und anderen Engpässen in den Lieferketten ächzt, steckte Tesla die Belastungen bislang relativ gut weg. Im dritten Quartal brachte das Unternehmen 241 391 Fahrzeuge an die Kundschaft, rund 73 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Von Tesla wird mittlerweile mehr erwartet

Das Unternehmen von Elon Musk erhält relativ niedrige ESG-Ratings, und dass liegt daran, dass die „Elektromobilität“ nur ein Drittel der Gleichung im Konzern ausmacht und das Klima nur ein Teil dieses Drittels. Arbeitsbeziehungen, Corporate Governance, Produkt- und Fahrgastsicherheit sowie Vielfalt und Integration sind ebenfalls wichtige Themen und hier ist Tesla in einigen Fällen nicht gerade Rekordverdächtig.

Aktie wird trotzdem die Marke von 1.000 Dollar knacken

Nachdem Tesla die Absatzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, haben viele Analysten die Bleistifte gespitzt und angefangen zu rechnen. Viele haben die heute vermeldeten Rekordzahlen daher schon auf der Rechnung gehabt. Seit Veröffentlichung der Rekordabsatzzahlen Anfang Oktober hat das Papier etwas mehr als 11 Prozent zugelegt. Da die Zahlen auch keine weitere große Überraschung bieten konnten, werden sie eher nüchtern aufgenommen. Zudem hat die Autobranche gerade wieder einen schweren Stand an den Märkten, da der Chipmangel wieder stärker in den Köpfen der Anleger ist. Trotzdem wird die Aktie ihren Weg gehen. Es gilt die Devise: Gewinne einfach laufen lassen.

