Tesla-Aktie: 3 neue Entwicklungen!

Tesla-Aktien steigen einfach immer weiter, obwohl sie nicht mehr günstig bewertet sind. Daran wird sich wahrscheinlich erst dann etwas ändern, wenn das Wachstum nachlässt und die weiteren Aussichten enttäuschen. Bisher ist es noch nicht so weit. Der reine Elektroautohersteller eröffnet in diesem Jahr zwei Fabriken und steigert so seinen Absatz in großen Schritten.

In dieser Woche nahm Tesla sein Werk in Grünheide bei Berlin in Betrieb. Langfristig will das Unternehmen hier jährlich bis zu 500.000 Autos produzieren und 12.000 Mitarbeiter beschäftigen.

In Austin (Texas, USA) steht ein weiteres Werk kurz vor der Eröffnung. Am 7. April 2022 soll es nach offiziellen Angaben so weit sein. In Berlin und Austin baut Tesla zunächst das Model Y. In Texas kommen später der Cybertruck und Elektro-Lkw Semi hinzu.

Mit den Kapazitäten der neuen Werke möchte Tesla in diesem Jahr bereits 2 Mio. Elektroautos verkaufen.

Viele Beobachter sind überraschend, wie profitabel das Unternehmen bereits geworden ist. 2021 lag die Nettogewinnmarge bei 10,3 %, die Gesamtkapitalrendite bei 8,9 % und die Eigenkapitalquote bei 48,6 %. Eine derart hohe Profitabilität erreichte in früheren Jahren nur Porsche. Hinzu kommt, dass Elon Musk bekannt gab, die Renditen zukünftig sogar noch weiter steigern zu wollen.

Zuletzt gab es folgende weitere News rund um Tesla.

Hertz bietet Tesla Model Y an

Im letzten Jahr (2021) sorgte Hertz mit seiner Ankündigung, bis Ende 2022 100.000 Model 3 kaufen zu wollen, für Aufsehen. Tesla bestätigte den Kaufvertrag nicht. Doch mittlerweile bietet Hertz neben dem Model 3 auch das Model Y auf seiner Webseite an. Ob es zur Großbestellung gehört, ist unklar. Der Autovermieter möchte 50.000 seiner Tesla-Fahrzeuge Uber-Fahrern anbieten.

Tesla will bis 2023 Cybertruck-Produktion aufnehmen

In einem neuen Kommentar gab Elon Musk bekannt, dass er aktuell davon ausgehe, die Entwicklung des Cybertrucks in diesem Jahr abschließen und ihn 2023 produzieren zu können. Als ihn Tesla 2019 vorstellte, sollte er ursprünglich bis Ende 2021 auf den Markt kommen.

In diesem Jahr liegt Teslas Fokus vor allem auf einer starken Produktionsausweitung beim Model Y und Model 3.

Neuer Megapack-Auftrag aus Australien

Neben dem Autoverkauf profitiert der Autokonzern auch von seinen Energiespeicher-Angeboten (Megapacks). Sie kommen zur Zwischenspeicherung von erneuerbaren Energien zum Einsatz. Aus New South Wales (Australien) hat Tesla nun einen neuen Auftrag für einen 300-MWh-Stunden-Speicher erhalten.

Er kommt in den Regionen Murrumbidgee Shire und Riverina in drei voneinander getrennten Einheiten zum Einsatz. Initiator ist der Erneuerbare-Energien-Projektentwickler Edify Energy. Die Kosten liegen bei etwa 125 Mio. US-Dollar. Aufgrund der großen Nachfrage liefert Tesla aktuelle Neubestellungen erst 2023 aus.

