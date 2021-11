TESLA - Aktie im Euphoriemodus, daher ist Vorsicht angebracht

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.208,590 $ (Nasdaq)

Die Rally der letzten Tage nimmt extreme Ausmaße an. Dabei werden Ziele einfach überrannt. Die Aktie zog gestern um 8,49 % an und war damit der größte Gewinner im Nasdaq 100. Dieses Verhalten ist typisch für einen Blow Off. Eine solche Bewegung beendet gerne eine größere Rally, aber davor scheint aktuell keiner am Markt Angst zu haben, denn sonst hätte man gestern nicht wie verrückt gekauft. Die Aktie zog auf ein neues Hoch bei 1.209,75 USD an und schloss nur wenig darunter. Zudem riss sie gestern ein Aufwärtsgap, alles Zeichen einer "irren Party" des Marktes. Nur die Entwicklung des Volumens passt nicht ganz dazu. Das Volumen war zwar in den letzten Tagen erhöht, hat aber noch keine extremen Ausmaße angenommen.

Allerdings notiert die Aktie oberhalb stark aufgeweiteter Bollinger Bänder. Der Abstand zwischen unterem und oberem Band ist inzwischen ähnlich hoch wie im Januar/Februar 2020. Damals zog die Aktie mit einer ähnlich langen weißen Kerze wie gestern über das obere Bollinger Band an und bildete einen Tag später ein Aufwärtsgap und anschließend einen Doji aus.

Nach diesem Hoch bei damals (splitbereinigt) 193,80 USD kam es zu einem Abverkauf auf 70,10 USD.

Rally extrem

Die Rally in der Tesla-Aktie ist extrem und inzwischen auch schon wieder sehr weit fortgeschritten. Obwohl die Volumenentwicklung nicht optimal ist, droht hier in Kürze eine Topbildung. Anschließend könnte es zu einem Rücksetzer zumindest auf das alte Allzeithoch bei 900,40 USD kommen. Wo die aktuelle Rally enden kann, lässt sich kaum prognostizieren. Dass diese Rally so noch länger anhält und die Aktie direkt gen 2.000 USD durchstartet, kann als unwahrscheinlich gelten.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)