Tesla: Aktie knackt Marke von 1.000 Dollar – Musk-Konzern wieder wertvoller als BMW, Daimler und VW zusammen

Für die Aktien des Elektroautobauers sind aktuell nicht aufzuhalten. Schon im vorbörslichen Handel deutet sich an, dass die Tesla-Papiere am heutigen Mittwoch zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 1.000 Dollar knacken könnten. Im regulären Handel ist es jetzt soweit. In den frühen Handelsstunden zieht das Papier um mehr als 6 Prozent an und markiert mit 1007 Dollar einen neuen Höchstwert. Die Anleger wollten die Marke anscheinend unbedingt sehen. Mittlerweile hat es die Aktie allerdings schwer im vierstelligen Bereich zu bleiben.

Unglaubliche Rallye

Seit dem Absturz der Tesla-Aktie im Sog der Corona-Krise bis auf 350 US-Dollar Mitte März hat sich der Kurs nun fast verdreifacht.

Mit dem Überspringen der 1000 Dollar ist Tesla an der Börse 185,5 Milliarden Dollar oder umgerechnet 164 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: Die drei deutschen Autobauer bringen es in der Summe auf knapp 156 Milliarden Euro.

So richtig in Schwung gekommen war die Kursentwicklung im Oktober. Damals überraschten die Kalifornier mit einem Quartalsgewinn. Viele Experten hatten dem Konzern dies angesichts hoher Kosten für die Expansion nicht zugetraut. Zuletzt feierte das Unternehmen dann mit dem dritten Quartalsgewinn in Folge seine bislang längste Strecke der Profitabilität seit der Gründung 2003.

Mittlerweile traut offenbar nicht nur die eingeschworene Fan-Gemeinde Tesla und dem umtriebigen Konzernchef und Großaktionär Elon Musk fast alles zu. Jeder Kursrücksetzer zieht Investoren an. Seit der Überraschung im Oktober hat sich der Kurs vervierfacht.

Die Erfolgsserie bescherte jüngst auch Konzernchef Musk, der die Tesla-Expansion mit der geplanten Gigafabrik in Brandenburg weiter vorantreibt, einen großen Zahltag. Der Starunternehmer hatte sich die hunderte Millionen Dollar schwere erste Tranche eines hoch dotierten langfristigen Vergütungsplans verdient, der an das Erreichen bestimmter Zielmarken etwa beim Börsenwert oder bei der Umsatzentwicklung gekoppelt ist.

