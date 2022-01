TESLA - Aktie konsolidiert bullisch

Die Tesla-Aktie markierte am 04. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Diese lässt sich in einer bullischen Flagge eingrenzen. Innerhalb dieser Flagge fiel die Aktie am 20. und 21. Dezember kurzzeitig unter das alte Allzeithoch bei 900,40 USD zurück.

Dieser Rückfall wurde aber schnell aufgefangen. Die Aktie zog an die obere Begrenzung der Flagge an. Diese erwies sich aber in den letzten Handelstagen als zu hohe Hürde. Sie verläuft heute bei 1.110,34 USD.

Tesla vermeldet heute für das 4. Quartal einen neuen Auslieferungsrekord. Das Unternehmen lieferte 308.600 Autos aus. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch größere Rückrufaktionen. In den USA und China wurden 675.000 Autos zurückgerufen.

Zudem gibt zwei neue Analysteneinschätzungen. RBC erhöht das Kursziel von 950 USD auf 1.005 USD und schätzt die Aktie mit Sektor Perform ein. JPMorgan erhöht ebenfalls das Kursziel und zwar von 250 USD auf 295 USD. Die Einschätzung lautet Underweight.

Die erste Reaktion auf diese Meldungen fällt positiv aus. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq vom 31. Dezember bei 1.056,78 USD wird die Aktie aktuell von der Citi bei 1.086,63 USD getaxt.

Jetzt neue Rally?

Gelingt der Tesla-Aktie ein stabiler Ausbruch aus der Flagge, dann kann es zu einem positiven Jahresbeginn kommen. Eine Rally gen 1.450 USD und später vielleicht sogar 2.000 USD wäre in diesem Fall möglich.

Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 1.008,55 USD wäre allerdings kurzfristig ein negatives Zeichen und würde auf einen erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 900,40 USD hindeuten.

Zusätzlich lesenswert:

RWE - Das sieht nach Ausbruch aus

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)