TESLA - Bald wieder am Allzeithoch?

Die Tesla-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 25. Januar 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD.

Danach startete eine Korrekturbewegung, welche die Aktie zweimal auf die Unterstützung bei 545,00 USD führte. Der zweite Test dieser Unterstützung erfolgte am 19. Mai 2021. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es am 29. Juli 2021 zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Am 27. September attackierte die Aktie erstmals den Widerstand bei 780,10 USD. Anschließend pendelte sie einige Tage um diese Marke. Zuletzt schien sie sich darüber zu etablieren. Gestern notierte die Tesla-Aktie im Hoch bei 815,41 USD. Aktuell wird sie leicht darüber getaxt. Die Marke bei 780,10 USD ist wichtig, weil sie in der Korrekturbewegung nach dem Allzeithoch den Sell-Trigger darstellte.

Rally kann weitergehen

Die Rally seit Mai 2021 ist intakt. Die Aufwärtsbewegung wurde mit dem neuen Hoch von gestern gerade erst frisch bestätigt, auch wenn die gestrige Tageskerze „nur“ ein Doji war. Diese Aufwärtsbewegung kann demnach noch eine Weile andauern. Das nächste große Ziel ist das Allzeithoch bei 900,40 USD.

Sollte der Wert allerdings unter das letzte Zwischenhoch bei 764,45 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber wohl erst, falls die Unterstützung bei 726,94 USD fallen sollte. Dann ergäbe sich Abwärtspotenzial bis zumindest in den Bereich zwischen 648,84 USD und 637,10 USD.

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)