Tesla, BYD, Varta, Samsung SDI, Millennial Lithium, JinkoSolar, SolarEdge, Beyond Meat - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Varta, Samsung SDI, Millennial Lithium, JinkoSolar, SolarEdge und Beyond Meat.

Tesla ist auf über 500 Dollar gestiegen. Allein in den vergangenen vier Wochen hat die Aktie um über 50 Prozent zugelegt. Aber warum eigentlich? Was hat sich in dieser Zeit im Unternehmen verändert? Und die vielleicht wichtigste Frage: Wie geht es jetzt mit der Aktie weiter?

Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Kurssprung und die Hintergründe bei BYD, um die Kurskapriolen bei Varta, den Höhenflug von Samsung SDI, die Aussichten für die beiden Solarwerte JinkoSolar und SolarEdge und um eine fleischlose Zukunft mit Beyond Meat.

Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, CNE100000296, DE000A0TGJ55, US7960542030, CA60040W1059, US47759T1007, US83417M1045, US08862E1091