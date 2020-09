Tesla-Chef Musk trifft Altmaier, Spahn und Brinkhaus

Berlin (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk trifft sich am Mittwoch mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus.

Das kündigte ein Fraktions-Sprecher am Rande der Klausurtagung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin an. Zuvor war Musk am Ort der Klausur eingetroffen. Ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel sei nicht geplant, hieß es. Über die Themen der Gespräche wurde zunächst Stillschweigen gewahrt. Musk lässt in der Nähe von Berlin das erste große Tesla-Werk, eine "Gigafactory", errichten.