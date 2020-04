Tesla: Corona-Krise abgeschüttelt? Aktie kaum zu bremsen – Credit Suisse stuft hoch und nennt neues Kursziel

Für die Autoindustrie sieht es dieser Tage düster aus, denn die Produktionsstätten sind abgeschaltet und die Autohäuser geschlossen. Kein neues Angebot wird mehr produziert und die Nachfrage dürfte bis auf weiteres ebenfalls quasi nicht existent sein. Die Autobauer müssen ihre Cash-Reserven jetzt beisammen halten, um die allergrößten Schäden dieses beispiellosen wirtschaftlichen Stillstands abzufedern. Kapital für den weiteren Ausbau der Elektromobilität hat in dieser Situation wohl vorerst keine Priorität mehr.

Das denken sich wohl auch viele Anleger und sehen darin einen klaren Vorteil für den führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen. Denn die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Tagen erneut eine beeindruckende Rallye hingelegt. Anfang des Jahres waren die Exzesse rund um die Kursausbrüche des kalifornischen Elektro-Pioniers noch eines der maßgeblichen Themen in der Finanzwelt, jetzt ist die Erholung im Sog der allumfassenden Ausnahmesituation fast nebensächlich abgelaufen.

Allein auf Wochensicht konnte die Tesla-Aktie einen Zuwachs von 26 Prozent verzeichnen, am Ostermontag waren es an der NASDAQ mehr als 13 Prozent plus. Im Zeitraum von drei Monaten konnte die Aktie um ein Viertel steigen. Damit ist sie zwar noch ein gutes Stück von der Spitze des fulminanten Short-Squeeze entfernt, der den Preis bis weit über 900 Dollar getrieben hatte, doch immerhin steht sie nun wieder auf dem bereits hohen Niveau, das bereits vorher erreicht wurde. Die Delle, die durch das Coronavirus verursacht wurde, kann als ausgebeult betrachtet werden.

Im Tief des Börsencrashs musste der Kurs zwischenzeitig unter die 200-Tage-Linie weichen, doch das war nur von kurzer Dauer. Im Zuge des jüngsten Kursanstiegs konnte auch die 50-Tage-Trendlinie wieder überschritten werden.

Momentan notiert die Aktie bei 650 Dollar, die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Papier zudem wieder von „Underperform“ auf „Neutral“ hochgestuft und das Kursziel von 415 auf 580 US-Dollar angehoben. In Zeiten des Coronavirus sei der Elektroautobauer besser positioniert, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Viruskrise erhöhe den Wettbewerbsvorteil beim Übergang zu Elektroantrieben, der für andere Autohersteller nun noch schwerer zu stemmen sei, so auch die Begründung des Analysten.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Arcansel / Shutterstock.com

