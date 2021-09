Tesla: Der Absatz der in China hergestellten Fahrzeuge steigt – Lokale Verkäufe ziehen ebenfalls an

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im August über 44.000 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft, wie die China Passenger Car Association (CPCA) mitteilt. Das ist eine Steigerung von über 34 Prozent gegenüber dem Vormonat. 31.000 Fahrzeuge davon waren für den Export bestimmt. Der lokale Absatz von in China hergestellten Fahrzeugen stieg im vergangenen Monat von 8.621 Autos im Juli auf 12.885 Autos. Laut CPCA beliefen sich die Pkw-Verkäufe im August in China auf insgesamt 1,5 Millionen, was einem Rückgang von 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Juli führte Tesla eine billigere Version des Model Y in China ein, wo es sowohl von Aufsichtsbehörden als auch von der Öffentlichkeit einer verstärkten Prüfung und zunehmender Konkurrenz durch lokale Konkurrenten ausgesetzt ist. Das Unternehmen senkte auch den Startpreis für Model-3-Limousinen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: canadianPhotographer56 / shutterstock.com

