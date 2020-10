TESLA - Der große Schlagabtausch

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 425,920 $ (NASDAQ)

Mit dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 193,92 USD setzte sich bei der Aktie von Tesla im Juni eine weitere massive Rally fort, die alles bisher dagewesene in den Schatten stellte: Denn ausgehend vom Verlaufstief aus dem März bei 70,10 USD explodierte der Wert förmlich und erreichte nach 600 % Performance im September ein neues Allzeithoch bei 502,14 USD.

Dieses Hoch wurde sofort für Gewinnmitnahmen genutzt und die Aktie brach in der Folge bis knapp unter die Unterstützung bei 358,99 USD ein. Allerdings konterten die Bullen den Abverkauf direkt wieder und trieben den Wert bis über 450,00 USD an. Seither oszilliert die Tesla-Aktie in einer immer schmaler werdenden Dreiecksformation, die den derzeitigen Richtungskampf unterstreicht.

Bullen mit leichten Vorteilen und vor schweren Hürden

Bei einem Anstieg über das Zwischenhoch der vergangenen Woche bei 448,88 USD wäre das Dreieck nach oben verlassen und damit ein Kaufsignal aktiv. Allerdings müsste der Wert dann auch über das Zwischenhoch bei 461,94 USD und die Hürde bei 466,00 USD ansteigen. Erst dann wäre der Weg zum Allzeithoch bei 502,14 USD frei. Hier dürfte sich eine scharfe mittelfristige Korrektur anschließen. Darüber läge allerdings das nächste wichtige Ziel bei 530,00 USD und langfristig bei 560,00 USD.

Dagegen müssten die Bären aktuell "nur" den Ausbruch auf neue Monatshochs verhindern. Schon Abgaben unter das Zwischentief bei 406,05 USD könnten den Anstieg dann zum Kippen bringen und für einen Angriff auf die Unterseite der Dreiecksformation bei ca. 385,00 USD sorgen, Darunter könnte nur noch der Unterstützungsbereich bei 358,99 USD einen Einbruch bis zur Haltemarke bei 273,00 USD aufhalten.

