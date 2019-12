Tesla – Der Turnaround des Jahres?



Das Börsenjahr 2019 ist fast geschafft und der Titel „Turnaround des Jahres“ könnte dabei an Tesla gehen. Während die Aktie nämlich noch Anfang Juni 46% hinten lag, steht (dank einer starken Erholung in den vergangenen Wochen) jetzt ein Plus von rund 15% zu Buche. Und damit rückt nun auch das Allzeithoch in Reichweite, aber dazu mehr im aktuellen Video.



Video ansehen