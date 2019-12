Tesla: Der Turnaround des Jahres?

Das Börsenjahr 2019 ist fast geschafft und der Titel "Turnaround des Jahres" könnte dabei an Tesla gehen. Während die Aktie nämlich noch Anfang Juni 46 Prozent hinten lag, steht (dank einer starken Erholung in den vergangenen Wochen) jetzt ein Plus von rund 15 Prozent zu Buche. Und damit rückt nun auch das Allzeithoch in Reichweite, aber dazu mehr im aktuellen Video.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014