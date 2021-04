TESLA - Die Aktie schmiert ab

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 680,440 $ (NASDAQ)

Federführend ist die flache, rot gestrichelt dargestellte Abwärtstrendlinie seit Januar dieses Jahres. An ihr ist das Kursgeschehen mehrfach nach unten abgeprallt. Diese Trendlinie steht für die Kraft der Bären. Ein kleiner inverser SKS Boden, der sich ab Ende Februar ausbilden konnte, wird durch die Kursabschläge der letzten Tage einem echten Belastungstest unterzogen. Steigt die Aktie überzeugend (!) über 780 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal. Unter 760 USD befindet sich Tesla im Korrekturmodus und kann diesen preislich und zeitlich ausdehnen. Als aktiver Anleger versuchen wir solche Korrekturphasen zu meiden. Es macht keinen Sinn, mit Positionen verwundbar in einer Korrektur zu stehen.

48.412 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich geschwind kostenlos an. Über 350.000 Anleger tummeln sich auf dieser genialen Börsenplattform.

Tesla Inc.

Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)