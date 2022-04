TESLA - Eigentliche eine gute Chance!

Seit Vorlage der letzten Quartalszahlen von Tesla am 20. April läuft es für die Aktie nicht so gut. Zunächst wurden die Zahlen noch gekauft und der Kurs konnte bis fast 1.100 USD anziehen. Seit diesem Zwischenhoch dominieren jedoch die Verkäufer das Kursgeschehen und in den vergangenen Tagen verlor die Aktie fast 25 % an Wert. Damit bleibt diese ihrer Volatilität der letzten Monate treu, in denen die Kurse ständig 40-60 % schwankten.

Startet jetzt eine neue Kaufwelle?

Nach dem Ausverkauf von Tesla in den vergangenen Tagen wird die Aktie wieder interessant. Bereits zur Wochenmitte wurde der Supportbereich um 881 USD erreicht. Hier konnte sich der Kurs zwar etwas stabilisieren, überzeugen können die Bullen bisher aber noch nicht. Gestern rauschte der Kurs Intraday bis auf ein Tief bei 821,72 EUR ab, die Aktie wurde zum Abend hin jedoch wieder gekauft und so zeigt sich eine potentiell bullische Tageskerze. Diese müsste jedoch mit Notierungen oberhalb von 903 USD bestätigt werden. Sollte dies gelingen, könnte zumindest eine Erholung in Richtung 980 USD starten. Im Idealfall wird sogar ein neuer Aufwärtstrend gestartet, mit dem die Bullen erneut versuchen, den mittelfristig zentralen Widerstandsbereich ab ca. 1.125 USD unter Druck zu setzen.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario können sich die Bullen nicht durchsetzen, zumindest nicht im Sinne eines neuen Trends. In diesem Fall könnten die Kurse in den nächsten Tagen weiter in Richtung Jahrestief nachgeben. Letztlich ist jedoch der gesamte Preisbereich bis hin zu ca. 700 EUR eine potentielle Unterstützungszone und eventuell versuchen es die Käufer auf tieferem Niveau noch einmal.

