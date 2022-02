Tesla: Einige Analysten wagen sich wieder vor – Credit Suisse gibt Kaufempfehlung – 20 Prozent Kurspotenzial?

Nach den aufreibenden letzten Wochen, die vor allem im Technologie-Sektor eine blutige Spur hinterlassen haben, trauen sich nun langsam wieder die Käufer aufs Parkett. Die schweizerische Bank Credit Suisse hat sich an Tesla herangetraut und den Elektroautobauer von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel auf 1025 US-Dollar belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die sehr günstigen Fundamentaldaten der Aktien des Elektroautobauers. So erwartet der Fachmann sowohl weiteres Volumenwachstum als auch eine anhaltende Margenstärke. Die Markterwartungen könnten steigen.

„Tesla ist eine der wenigen Aktien, die gerade attraktive Kaufkriterien erfüllt: attraktive Wachstumsgeschichte (sowohl Umsatz als auch EPS), Disruption, Dekarbonisierung usw. Dementsprechend fährt Tesla mit robusten Fundamentaldaten voraus und da die Aktie vom Marktrückgang erfasst wurde, glauben wir, dass sich die Aktie erholen sollte“, schrieb Levy.

Das beibehaltene Kursziel der Credit Suisse liegt 21 Prozent über dem Schlusskurs von letztem Freitag. Der herbe Rückgang im ersten Monat dieses Jahres hat den Autobauer zurück auf eine Marktkapitalisierung von 850 Milliarden Dollar gedrückt, nachdem das Unternehmen zwischenzeitlich mehr als eine Billionen Dollar wert war.

Analyst Levy hat sich jedoch vor allem von den zuletzt starken Quartalszahlen überzeugen lassen, bei der der Autobauer einen Rekordgewinn vermelden konnte. „Tesla hat bei den Margen positiv überrascht, was zum großen Teil auf Kostensenkungen zurückzuführen ist; Wir glauben, dass die starken Margen nachhaltig sind. Starke Margen sind nicht nur für den Gewinn pro Aktie von entscheidender Bedeutung, sondern auch, da wir davon ausgehen, dass Tesla seine Margenstärke + Softwarestandardisierung schließlich nutzen wird, um das Volumenwachstum anzukurbeln.“

Die Credit Suisse ist nicht der einzige Optimist, wenn es um Tesla geht: Zuletzt hatten auch das Analysehaus CRFA Research und Wedbush Securities ihre Kursziele von 1250 bzw. 1400 Dollar bekräftigt und eine Erholung als überfällig bezeichnet.

Die Kursziele der genannten Analysehäuser im Chart. Der Kurs der Tesla-Aktie hatte zuletzt Unterstützung bei seinem 200-Tage-Trend gefunden, der derzeit bei etwa 800 Dollar verläuft.

