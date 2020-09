Tesla: Elon Musk peitscht seine Belegschaft an – Rekordquartal in Reichweite – Aktie im schwachen Gesamtmarkt stark

Tesla-Chef Elon Musk greift zu bewährten Mitteln, um das Momentum seines Unternehmens und seiner Aktie auf Höhenflug zu halten. Via Mail treibt er seine Belegschaft für Rekordauslieferungen im dritten Quartal an. „Wir haben die Chance auf ein Rekordquartal bei den Fahrzeugauslieferungen, aber wir werden hart arbeiten müssen, um dieses Ziel zu erreichen“, schrieb Musk in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Reuters einsehen konnte. Dazu sei es extrem wichtig, die Produktion der Fabrik in den verbleibenden zehn Tagen so hoch wie möglich zu halten. „Dies ist für den kalifornischen Markt von entscheidender Bedeutung.“

Die Aktie des Elektroauto-Pioniers konnte gegen einen schwachen Gesamtmarkt heute um 1,4 Prozent plus in den US-Handel starten. Den Kursrutsch der vergangenen Wochen konnte gut ausgebügelt werden und momentan notiert die Aktie bei 450 Dollar wieder in der Nähe des vor einigen Wochen erreichten Allzeithoch.

Tesla-Chef fordert Höchstleistungen

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Derartige Motivationsmails hat Musk in den vorangegangenen Quartalen wiederholt geschrieben. Darin fordert er die Belegschaft regelmäßig zu Höchstleistungen auf, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Produktion von Elektroautos, die wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den USA zwischen März und Mai stillgestanden hatte, hat sich im laufenden Quartal erholt.

Der ehemalige Wall-Street-Analyst Gary Black und Tesla-Experte prognostiziert für den Zeitraum Juli bis September Rekordauslieferungen von 144.000 Fahrzeugen. Die bisherige Bestmarke hatte Tesla im vierten Quartal des vergangenen Jahres mit 112.000 Fahrzeugen erreicht. Tesla hatte zuletzt in vier Quartalen in Folge einen Gewinn eingefahren.

onvista/reuters

Titelfoto: Vitaliy Karimov / Shutterstock

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.