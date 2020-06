Tesla: Elon Musk will die Lkw-Produktion hochfahren

Am 17. November 2017 enthüllte Tesla seinen Elektro-Lkw. Nur: Bislang rollt er noch nicht auf den Straßen. Das will Elon Musk nun ändern. In einer E-Mail, die von „Reuters“ abgefangen wurde, sagt Musk, dass es jetzt an der Zeit sei, den elektrischen Truck in die „Serienproduktion“ zu bringen. Er sagt darin, dass „die Produktion der Batterie und des Antriebsstrangs in der Gigafactory in Nevada stattfinden wird“.

Obwohl Musk grünes Licht für die Massenproduktion des Fahrzeugs geben will, gab er keinen Zeitplan für die Produktion vor. Er gab auch nicht an, wo der Rest des Fahrzeugs hergestellt werden soll.

Auf seiner Website beschreibt Tesla den Truck als „den sichersten und komfortabelsten Lastwagen aller Zeiten“. Es werden zwei Optionen für das Fahrzeug in Bezug auf die Reichweite angeboten: 300 Meilen und 500 Meilen. Darüber hinaus behauptet Tesla, dass die Besitzer 200.000 USD an Kraftstoffeinsparungen und eine Amortisationszeit von zwei Jahren erzielen werden. Es ist allerdings nicht klar, welchen Benzinpreis Tesla für diese Schätzung verwendet.

Plötzlich Konkurrenz

Musks E-Mail kam kurz nachdem mit Nikola (WKN: A2JQN0) ein anderer Elektrofahrzeughersteller ins Rampenlicht getreten ist. Im Gegensatz zu Tesla, das nur batteriebetriebene Lastwagen produziert, wird Nikola zusätzlich zu den batteriebetriebenen Lastwagen auch Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen anbieten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Fahrzeugen ist die Reichweite. Nach Angaben von Nikola beträgt die Reichweite des Modells Nikola One 500 bis 750 Meilen. Klingt nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Doch sowohl Tesla als auch Nikola haben bisher nur eine begrenzte Anzahl von Prototyp-Fahrzeugen produziert. Nikola hat allerdings angekündigt, mit der Produktion seiner E-Fahrzeuge und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge im Jahr 2021 bzw. 2023 zu beginnen.

Nicht nur bei Trucks machen sich Tesla und Nikola Konkurrenz. Anfang dieser Woche sagte Nikola-CEO Trevor Milton, dass man ab Ende Juni Reservierungen für den E-Pick-up Badger entgegennehmen werde. Der soll dem Cybertruck von Tesla Konkurrenz machen.

The post Tesla: Elon Musk will die Lkw-Produktion hochfahren appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen, ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla. Scott Levine besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 10.6.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Tesla