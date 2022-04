TESLA - Erst einmal abwärts?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.091,260 $ (Nasdaq)

Elon Musk hat zuletzt mit seinem Einstieg bei Twitter mal wieder Schlagzeilen gemacht. Eine Auswirkung auf die Tesla-Aktie hat dies aber nicht. Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 04. November 2021 bei 2.243,49 USD in einer Korrekturbewegung und fiel dabei im Tief auf 700,00 USD zurück. Seit diesem Tief vom 24. Februar 2022 erholt sich die Aktie stark. Dabei erreichte sie gestern den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Abwärtstrend verläuft heute bei 1.154,61 USD und war gestern eine zu hohe Hürde. Die Aktie prallte also daran nach unten ab. In der steilen Rally der letzten Wochen riss die Aktie am 28. März ein Aufwärtsgap zwischen 1.021,80 USD und 1.053,60 USD. Dieses Gap ist immer noch offen.

Kurzfristig abwärts?

Nach dem gestrigen Scheitern am Abwärtstrend ist kurzfristig mit einer Konsolidierung in der Tesla-Aktie zu rechnen. Dabei könnte sie das Gap vom 28. März schließen oder sogar in Richtung eines kurzfristigen 38,2 % log. Retracements bei 981,52 USD abfallen.

Sollte der Wert aber doch über den Abwärtstrend ausbrechen, wäre ein zügiger Anstieg an das Allzeithoch möglich. Später könnte der Wert sogar in Richtung 1.750-1.800 USD ansteigen.

Fazit: Der Run der letzten Tage bei der Tesla-Aktie dürfte erst einmal vorüber sein.

