TESLA - Großauftrag von Hertz schickt Aktie auf neue Hochs

Zunächst hatte Bloomberg über einen möglichen Auftrag berichtet, nun wurde er vom Autovermieter Hertz bestätigt. Wie das Unternehmen vor Börseneröffnung mitteilt, hat es beim Elektroautopionier Tesla 100.000 Fahrzeuge bestellt. Die Auslieferung soll bis Ende des kommenden Jahres erfolgen. Damit würde Hertz über die größte EV-Flotte in Nordamerika und eine der größten weltweit verfügen. Das Auftragsvolumen könnte sich auf 4,3 Mrd. USD belaufen.

Außerdem will Hertz beim Ausbau der EV-Ladeinfrastruktur in den USA helfen. Interims-CEO Mark Fields kommentiert: "Elektroautos sind inzwischen Mainstream und wir sind erst am Anfang einer stark wachsenden Nachfrage und stetig wachsendem Interesses. Die neue Hertz will als Mobilitätsunternehmen eine führende Position einnehmen und startet mit der größten EV-Flotte in Nordamerika und einem klaren Bestreben, diese Flotte stetig ausbauen zu wollen und Privat- und Firmenkunden das beste Miet- und auch Ladeerlebnis zu bieten." Kunden, die beispielsweise ab November ein Tesla Model 3 mieten, werden Zugriff auf rund 3.000 Supercharger-Stationen von Tesla in den USA und Europa haben.

Die Tesla-Aktie hat bereits in der Vorwoche ein neues Allzeithoch markiert. Vorbörslich legt sie aktuell um weitere 4 % zu. Damit rückt die Marke von 1.000 USD in großen Schritten näher.

Fazit: Der Großauftrag von Hertz lässt aufhorchen und gibt der zuletzt bullenstarken Tesla-Aktie weiteren Rückenwind.

Tesla-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)