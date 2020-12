TESLA - Höhenflug erst einmal gestoppt

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 567,600 $ (NASDAQ)

Die Tesla-Aktie startete am 03. Juni 2019 nach einem Tief bei splitbereinigten 35,40 USD zu einer rasanten Rally. Diese führte am 18. Dezember 2019 zum Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 77,40 USD. Anschließend schoss der Aktienkurs zunächst auf 193,80 USD nach oben.

Im Februar und März 2020 kam es zu einer starken Korrektur. Die Tesla-Aktie fiel kurzzeitig sogar wieder unter die Marke bei 77,40 USD zurück, drehte aber danach schnell wieder nach oben.

Am 01. September markierte der Wert ein Hoch bei 502,49 USD. Anschließend konsolidierte er in einem symmetrischen Dreieck. Am 17. November brach die Aktie aus diesem Dreieck nach oben aus. Einen Tag später kaufte mein Kollege André Rain im kurzfristigen Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax ein Long- Hebelzertifikat WKN: VP907T. Nach mehreren Teilverkäufen verkaufte er gestern die Restposition und erzielte insgesamt einen Gewinn von 90,61 %. Alle Infos zu diesem Paket finden sie hier.

Der Verkauf erfolgte in der Nähe des gestrigen Hochs bei 607,80 USD, das gleichzeitig das aktuelle Allzeithoch darstellt. Im Tagesverlauf kam es zu Gewinnmitnahmen. Im frühen europäischen Handel wird die Aktie aber deutlich über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Wo bieten sich neue Chancen?

Kurzfristig könnte es in der Tesla-Aktie zu deutlicheren Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rückfall auf das alte Allzeithoch bei 502,49 USD wäre keine große Überraschung. Anschließend könnte der Wert aber wieder nach oben drehen und an das noch offene Ziel aus dem Dreieck bei ca. 675-680 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings deutlich unter 502,49 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 412,45 USD drohen. Dort liegt ein noch offenes Gap.

