Tesla Inc. – Korrektur durch Elon-Musk-Verkäufe beschert Ihnen schöne Gewinnchance

Die momentane Korrektur bei dem Elektrofahrzeughersteller Tesla durch die Milliarden-Verkäufe von Elon Musk sorgt für eine sehr schöne Korrektur, nachdem die Aktie ein neues historisches Hoch bei 1.243 US-Dollar ausgebildet hat. Von diesem Hoch hat die Aktie mittlerweile 27 Prozent korrigiert, aber dabei die runde Marke von 1.000 US-Dollar erfolgreich verteidigt. Bleibt das so, bietet sich der Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikates an, welches Ihnen einen Gewinn von über 23 Prozent in weniger als einem Jahr bescheren kann, bei einem Sicherheitspuffer von über 36 Prozent.

Runde Marken, das sind immer starke Unterstützungen. Kurskorrekturen enden oftmals bei 1000 US-Dollar oder jeweils 100 US-Dollar niedriger. Gerade bei der Tesla-Aktie hat man das in den letzten Tagen wieder gesehen. Elon Musk verkauft 10 Prozent seines Anteils an diesem Unternehmen – natürlich nicht, wenn die Aktie billig ist, sondern wenn sie geradewegs ein neues historisches Hoch ausgebildet hat. Nahezu perfektes Timing, könnte man sagen.

Das sorgt für künstlichen Verkaufsdruck und starke Schwankungen. Das ist genau das richtige Szenario, um auf Bonus-Cap-Zertifikate zu setzen. Höhere Schwankungen sorgen bei diesen Anlageinstrumenten dafür, dass Sie günstiger zu haben sind und dadurch der mögliche prozentuale Gewinn steigt.

Das ist bei dem hier vorgestellten Instrument der Fall. Sie haben die Chance knapp 23 Prozent bis September 2022 zu verdienen, solange die Tesla-Aktie nicht mehr als 25 Prozent fällt! Jedes Zertifikat steht für ein Zehntel der Tesla-Aktie.

Die Sicherheitsbarriere des hier vorgestellten Bonus-Caps-Zertifikats liegt bei 675 US-Dollar. Die Aktie handelt momentan nach einem kurzen Rücksetzer bis unter 1.000 US-Dollar wieder bei 1.090 US-Dollar. Der Zwischenraum von 1.090 US-Dollar bis 675 US-Dollar ist ein sehr schöner Puffer, um ruhig schlafen können.

Bleibt die Aktie während der Laufzeit bis zum 16. September 2022 immer oberhalb dieser Sicherheitsbarriere, die im nachfolgenden Chart als rote, waagerechte Linie eingefügt ist und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 23. September 2022 genau 120 Euro. Pro Aktie braucht man 10 Zertifikate. Das Zertifikat ist währungsgeschützt.

In der Grafik ist noch eine obere, blaue und waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Diese liegt 54 US-Dollar unter dem bisherigen Allzeithoch, was die Aktie am 5. November 2022 bei 1.243,49 US-Dollar ausgebildet hat.

Das Papier verfügt über einen Sicherheitspuffer von über 400 US-Dollar. Dazu kommt noch die Charttechnik, die ebenfalls verspricht, dass das Sicherheitslevel bei 675 US-Dollar nicht angesteuert wird. Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, angezeigt durch den grauen Abwärtspfeil. Zwei hellgrüne Unterstützungsbereiche sorgen ebenfalls für Sicherheit. Gleichermaßen erwähnenswert ist die steigende blau eingefügte 200-Tage-Linie, die momentan schon bei 735 US-Dollar verläuft. Das hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat verdient Geld, wenn diese mehrfachen Unterstützungszonen ebenso wie der Aufwärtstrend und die 200-Tage-Durchschnittslinie nicht unterschritten werden und die Aktie sich möglicherweise einfach nur dort oben bleibt oder sich seitwärts bewegt. Wenn allerdings 675 US-Dollar von der Aktie selbst berührt wird, verfällt die Chance auf den Bonus. In diesem Fall bekommt der Investor am Laufzeitende exakt den US-Dollar-Aktienkurs in Euro ausgezahlt – allerdings maximal umgerechnet 120 Euro. Steigt die Aktie also weiter als nur bis 1.200 US-Dollar, kann maximal auf jeden Fall nur 120 Euro erlöst werden. Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 97,00 Euro. Wer davon ausgeht, dass die Aktie auf über 675 US-Dollar verbleibt, darf mit einem Wertzuwachs von über 23 Prozent rechnen. Egal wo man eingestiegen ist, die Position muss glattstellt werden, wenn der Aufwärtstrend bzw. auf die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt wird.

Bonus-Cap-Zertifikat auf die Tesla-Aktie für eine Spekulation auf eine Seitwärts- bzw. dezente Aufwärtsbewegung der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Bonus/Cap letzter Bewertungstag Max. Auszahlung

Tesla-Bonus-Cap HB0UH8 97,00 675,00/1200,00 USD (Quanto) 16.09.2022 120,00 Euro

