TESLA - Intraday mit 10%-Kursrutsch

Der chinesische Markt sei für Tesla enorm wichtig. China könnte Elon Musk demzufolge bei der Führung von Twitter beeinflussen. Viel gefährlicher wäre meines Erachtens die Separierung der Weltwirtschaft in einen westlich dominierten und einen chinesisch-russisch dominierten Raum. Gefährlich für Tesla, gefährlich gerade aber auch für die deutschen Autobauer, die in alle Himmelsrichtungen exportieren. Es wird immer klarer, dass die USA es ungern sehen, wenn Exportpowerhaus Deutschland sich nicht für eine der Seiten klar entscheiden will. Die Zeit eines eindeutigen Commitments scheint aber näher zu rücken. Zu große Abhängigkeiten auf verschiedenen Ebenen werden vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs in Zukunft sicherlich klarer erörtert werden.

Wie dem auch sei. Der charttechnische Status quo bei Tesla sieht wie folgt aus: Seit Anfang November vergangenen Jahres befindet sich Tesla in einer stark volatilen Korrekturphase, die durch die rot gestrichelt dargestellte Widerstandslinie gedeckelt ist. Bisher handelt es sich bei dem Korrekturmuster um ein leicht bullisch gekipptes Megaphonmuster, ein leicht bullisch gekippter "Broadening wedge". In den nächsten Wochen wird eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt unterhalb besagter Widerstandslinie bei 1.100 USD erwartet. S. dünne graue Pfeile, die dieses Scenario andeuten.

Tesla Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)