TESLA - Ist das nicht die Jahrhundertkaufgelegenheit ?!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.497,060 $ (NASDAQ)

Was für ein Chart!

Ist das nicht eine Jahrhundertkaufgelegenheit ?!

Bitte nicht falsch verstehen. Die Frage ist ein Scherz!

Diese Fahnenstangencharts zeigen nahezu immer exzessive Übertreibungen nach oben an, denen größere Korrekturphasen folgen. Allerdings verbietet es sich meiner Meinung nach direkt in eine solche Fahnenstange hinein zu shorten und auf fallende Kurse zu spekulieren. Rein von der Wahrscheinlichkeit trifft man als Trader das Top nicht. Und bei einer Fahnenstange bedeutet das, dass der Kurs nach einem Shorteinstieg meist explosiv weiter anzieht, was wiederum sehr schnell für sehr starke Nervosität beim Leerverkäufer sorgt.

Gut. Wir sehen bei Tesla eine Übertreibung nach oben. Solche Übertreibungen an der Börse können Paradigmenwechsel einleiten. Autobauer , die in alten Mustern denken, werden sich wundern. Es besteht die Gefahr, dass sie die Welle der neuen Technik in die Bedeutungslosigkeit wegschwemmt.

Tesla Inc.

Der folgende Chart zeigt die Prognoseskizze des letzten Updates.

Reminder: "Bei 1.314 USD steht Tesla heute im Bereich einer Extension. Würde die Aktie sich halbwegs normal bewegen, könnte es hier zu einer zwischengeschalteten Korrektur kommen. Anschließend ist nicht auszuschließen, dass sie den Kurs zur nächsten Extension bei 1.575 USD hochtreiben."

Aktueller Chart.

Kurzzeit schoss der Kurs über das 1.575er Ziel hinaus, das Tageshoch wurde bei 1.794,99 USD markiert. Intraday setzen dann aber starke Verkäufe ein, die Stärke wurde von Adressen zum Verkauf genutzt. Tesla schließt bei 1.551,88 USD, also im Bereich des Projektionsziels. Ähnlich wie bei Ballard Power muss ich die neu entstehenden Signale abwarten, um die Aktie charttechnisch weiter bewerten zu können.

