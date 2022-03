TESLA - Kennt die Aktie wieder einmal kein Halten?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.091,840 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie legte gestern an der Nasdaq um 8,01 % zu und war damit der zweitstärkste Wert im Nasdaq 100.

Die Aktie bildete am 04. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD aus. Danach kam es zu einer größeren Korrektur. Die Aktie fiel unter ihr altes Allzeithoch bei 900,40 USD und auf ein Tief bei 700,00 EUR.

Seit diesem Tief zieht der Wert wieder deutlich an. Im ersten Anlauf scheiterte er zwar noch am Widerstandsbereich um 900,40 USD, aber am 18. März 2022 gelang der Ausbruch über diese Hürde. Gestern notierte die Aktie im Hoch bereits bei 1.097,88 USD und damit in der Nähe eines Zwischenziels bei 1.114,79 USD. Vorbörslich wird die Aktie an diesem Zwischenziel getaxt. Knapp darüber, nämlich bei 1.159,51 USD verläuft heute der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Steht eine Konsolidierung an?

Der aktuelle Run in der Tesla-Aktie könnte als vor einem Ende stehen. Allerdings ist dann keine größere Verkaufswelle zu erwarten, sondern „nur“ ein Rücksetzer im Aufwärtstrend. Das gestrige Aufwärtsgap zwischen 1.021,80 USD und 1.053,60 USD könnte dabei geschlossen werden. Später wäre ein weiterer Aufwärtsschub möglich, der die Aktie sogar auf neue Allzeithochs führen könnte.

Sollte die Tesla-Aktie aber unter das gestrige Gap abfallen, könnte es zu einer etwas längeren Konsolidierung kommen. Dabei wäre ein erneuter Rückfall gen 900,40 USD nicht ausgeschlossen.

Fazit: In jedem noch so starken Rallyschub gibt es Pausen. Eine solche könnte in der Tesla-Aktie anstehen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)