TESLA - Kleiner Rücksetzer nach Ausbruch?

Die Tesla-Aktie markierte am 04. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD. Anschließend konsolidierte der Wert in einer bullischen Flagge und fiel auf das alte Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 900,40 USD zurück. Ein kurzer Rückfall unter dieses alte Allzeithoch wurde sofort aufgefangen.

Nach einem Tief bei 886,12 USD startete die Aktie durch und zog innerhalb weniger Handelstage an die obere Begrenzung der bullischen Flagge an. Nach einer kleinen Konsolidierung kam es am Montag im Zuge einer Meldung über einen neuen Auslieferungsrekord zu einem massiven Anstieg und einem Ausbruch aus der Flagge. Die Aktie riss dabei ein Aufwärtsgap.

Gestern geriet der Wert aber im Zuge der Schwäche an der Nasdaq unter Druck und drang in das Aufwärtsgap vom Montag ein. Es verbleibt ein Rest zwischen 1.082,00 USD und 1.123,05 USD. Die Oberkante der Flagge liegt aktuell bei 1.104,07 USD.

Weitere Kaufwelle möglich?

Der Ausbruch aus der Flagge ist ein aktives Kaufsignal in der Tesla-Aktie. Daran ändert der gestrige Rückschlag zunächst einmal nichts. Solange dieses Signal aktiv ist, hat der Wert gute Chancen auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und einen Anstieg bis 1.450 USD. Später könnte es sogar zu Gewinnen in Richtung 2.000 USD kommen.

Sollte die Aktie allerdings unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 1.053,15 USD abfallen, wäre das Kaufsignal negiert. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 957,05 USD oder sogar erneut ca. 900,40 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Tesla-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Eine weitere Rally ist möglich.

